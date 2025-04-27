Есть погибший, раненый ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФ

В результате атаки врага повреждены многоквартирные дома.

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От вражеской атаки пострадал и сам город Днепр / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Что сообщил Лысак:

Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками

В результате удара по Павлограду есть погибший

Зафиксированы повреждения многих зданий

В ночь на 27 апреля в Днепропетровской области раздавались взрывы. Страна-агрессор Россия ударила по нескольким общинах своими беспилотниками. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его данным, из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина и пострадал ребенок - 14-летняя девочка, которая сейчас находится под наблюдением врачей. Известно, что в городе повреждены два многоквартирных дома, в одном из которых произошло возгорание.

видео дня

"Без разрушений не обошлось и в Вербковской громаде Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашнего животного. В Межевской и Славгородской громадах Синельниковщины повреждения на двух предприятиях. Разбиты дом местных и гараж", - рассказал Лысак.

Кроме этого раздавались взрывы в самом Днепре. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, однако в четырех многоэтажках и нескольких магазинах побиты окна.

"Уже утром агрессор ударил из РСЗО Град по Никополю. Там среди разбитого - 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Впрочем, главное - уцелели люди", - добавил глава ОГА.

В целом, по данным Лысака, над областью за ночь было сбито 13 вражеских дронов. В то же время в Воздушных Силах ВС Украины отчитались о сбитии 57 БпЛА типа Shahed над Украиной этой ночью, еще 67 беспилотников-имитаторов РФ были локально потеряны. Силы ПВО работали не только в Днепропетровской, но и в Житомирской, Одесской, Донецкой, Сумской и Черкасской областях.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары России по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 26 апреля российские оккупанты жестоко атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Под ударом оказалась база медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".

В тот день под ударом оказались и Кировоградская, Харьковская и Киевская области. В общем защитники Украины сбили 66 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Ранее, 24 апреля, Украина прошла через очень масштабную российскую атаку. Более 200 воздушных целей летели на Украину - это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны.

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Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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