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Поднялся яркий огонь: партизаны устроили подрыв на железной дороге оккупантов

Анна Косик
27 апреля 2025, 08:50
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Важная транспортная артерия противника попала под удар партизан.
Армия РФ, диверсия
Вскоре ударов по логистике врага будет еще больше / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Атеш

Что сообщили в АТЕШ:

  • Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на Луганщине
  • Логистика оккупантов была нарушена

Агенты партизанского движения Атеш уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганской, что на территории временно оккупированной страной-агрессором Россией Луганской области.

Об этом говорится в заметке Атеш в Telegram. Там отмечают, что оккупанты этими железнодорожными путями перевозили свои ресурсы для снабжения войск, а также саму военную технику и личный состав.

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"Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей", - говорится в сообщении.

В АТЕШ добавили, что систематические удары по транспортной инфраструктуре противника будут продолжаться и в ближайшее время их даже станет больше.

Операции украинских партизан - что известно

Напомним, Главред писал, что представители украинского подполья накануне осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива российским оккупантам, находящимся в Запорожской области.

Ранее также стало известно, что партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на одной из вражеских железных дорог. Инцидент произошел возле города Кемерово, что в Российской Федерации.

Недавно партизаны провели успешную диверсию в одном из районов Донецка. Им там удалось уничтожить военный автомобиль оккупантов вместе с комплексом РЭБ.

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Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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