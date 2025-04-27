Поднялся яркий огонь: партизаны устроили подрыв на железной дороге оккупантов

Что сообщили в АТЕШ:
- Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на Луганщине
- Логистика оккупантов была нарушена
Агенты партизанского движения Атеш уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганской, что на территории временно оккупированной страной-агрессором Россией Луганской области.
Об этом говорится в заметке Атеш в Telegram. Там отмечают, что оккупанты этими железнодорожными путями перевозили свои ресурсы для снабжения войск, а также саму военную технику и личный состав.
"Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей", - говорится в сообщении.
В АТЕШ добавили, что систематические удары по транспортной инфраструктуре противника будут продолжаться и в ближайшее время их даже станет больше.
Операции украинских партизан - что известно
Напомним, Главред писал, что представители украинского подполья накануне осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива российским оккупантам, находящимся в Запорожской области.
Ранее также стало известно, что партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на одной из вражеских железных дорог. Инцидент произошел возле города Кемерово, что в Российской Федерации.
Недавно партизаны провели успешную диверсию в одном из районов Донецка. Им там удалось уничтожить военный автомобиль оккупантов вместе с комплексом РЭБ.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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