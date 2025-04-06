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Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

Марина Фурман
6 апреля 2025, 08:58
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Партизаны нарушили военную логистику России.
оккупанты, удар по объекту в РФ
Партизаны ударили по инфраструктуре РФ / Коллаж: Главред, фото: АТЕШ, Минобороны РФ

Вкратце:

  • Партизаны провели успешную операцию в России
  • В результате удара нарушена военная логистика РФ

Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на одной из вражеских железных дорог. Инцидент произошел возле города Кемерово РФ. Об этом сообщило движение АТЕШ.

Партизаны уточнили, что железная дорога соединяется с такими военными объектами, как Кемеровский механический завод - предприятие по производству боеприпасов мелкого и среднего калибра.

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"В результате наших действий была нарушена логистика и задержаны поставки на военные заводы", - говорится в сообщении.

Партизаны предупредили, что их действия в этом направлении носят системный характер, поэтому количество сбоев на железной дороге по всей России будет только увеличиваться.

Удары по вражеским целям - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 4 апреля под Москвой гремели взрывы. Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что Московскую область атаковали неизвестные дроны. Он уточнил, что также взрывы гремели в Липецке.

В ночь на 20 марта подразделения Сил специальных операций и СБУ совершили атаку на аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ. На территории аэродрома возник масштабный пожар, раздавались взрывы и была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

Недавно представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива российским оккупантам, которые находятся в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

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Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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