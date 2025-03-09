Партизаны провели диверсию на железной дороге в Крыму: какие последствия

Агенты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф.

https://glavred.info/war/partizany-proveli-diversiyu-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-kakie-posledstviya-10645712.html Ссылка скопирована

У россиян серьезные проблемы с логистикой / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

Партизаны провели успешную операцию в Крыму

Результат - переброска техники врага задержана по железной дороге

Оккупанты столкнулись с проблемами в снабжении

Представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива российским оккупантам, которые находятся в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

Агенты отметили, что они выслеживали склад с топливом, который направлялся в Запорожскую область.

видео дня

После этого партизаны "нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф".

В результате атаки техника застряла на железной дороге, что привело к проблемам с поставками для оккупантов.

"Диверсия была проведена возле н. п. Столбовое, Джанкойского района. Наш агент справедливо отметил: Крым - это Украина, а каждый оккупант будет уничтожен", - написали партизаны.

Удары по вражеским целям - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Генштаб, Воздушные силы ВСУ 3 марта нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Донецкой области. Отмечается, что удар был осуществлен по населенному пункту Калинина Донецкой области. Там располагается 98 гвардейская воздушно-десантная дивизия российской армии. Известно, что атака существенная усложнила координацию действий между военными подразделениями воздушно-десантной дивизии.

В ночь на 4 марта, Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по ключевым объектам российских войск. В частности, в Ростовской области поражена нефтеперекачивающая инфраструктура, которая обеспечивала поставки топлива для армии РФ. Зафиксированы мощные взрывы и масштабный пожар.

Напомним, 27 февраля украинские защитники ударили по жилому зданию возле оккупированного села Копани Пологовского района Запорожской области, которое использовалось оккупантами РФ.

Читайте также:

Движение "Атэш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред