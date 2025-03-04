'Есть попадания и пожары': в Генштабе раскрыли детали массированного удара по РФ

Силы беспилотных систем смогли поразить ряд стратегических целей на территории России, информация по нанесенному ущербу уточняется, отметили в Генштабе.

https://glavred.info/war/est-popadaniya-i-pozhary-v-genshtabe-raskryli-detali-massirovannogo-udara-po-rf-10644488.html Ссылка скопирована

В Генштабе раскрыли детали массированного удара по РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Силы обороны Украины атаковали ряд стратегических целей на территории России

На местах поражения зафиксированы взрывы и пожары

Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на 4 марта 2025 года нанесли удары по ключевым объектам российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в Ростовской области поражена нефтеперекачивающая инфраструктура, которая обеспечивала поставки топлива для армии РФ. Зафиксированы мощные взрывы и масштабный пожар.

видео дня

Также удары нанесены по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник пытался перехватить атаки средствами РЭБ и ПВО, однако на предприятии возник пожар.

Кроме того, сообщается о взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области.

"Подробная информация о последствиях поражения объектов в настоящее время уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ударные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу на территории России. В результате массированной атаки дронов в Ростовской области вспыхнул нефтепровод, о чем сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Также местные жители писали в соцсетях о пожаре на НПЗ в поселке Чертково отмечая, что слышали взрыв.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, производство дальнобойных дронов, которыми Украина наносит удары по территории РФ, почти не зависит от помощи США.

Кроме того, в ночь на 16 февраля в российском Смоленске был атакован завод ООО "ПОЛИМИКС", ранее известный как Смоленский автоагрегатный завод. Об этом сообщил представитель УДА Сергей Братчук.

Другие новости:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред