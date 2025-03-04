'Лучший вклад': Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

По мнению спикера Кремля, решение США может побудить Украину к мирному процессу.

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Ответ Пескова на прекращение помощи США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Пескова:

Прекращение помощи США Украине будет способствовать окончанию войны

США были главным поставщиком войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном прекращении помощи США Украине, отметив, что такое решение якобы будет способствовать мирному урегулированию. Об этом пишут росСМИ.

"Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может побудить киевский режим к мирному процессу", - сказал он. видео дня

Представитель Кремля также назвал "очевидным", что США до сих пор оставались "главным поставщиком этой войны".

"Если США прекратят эти поставки, это будет, наверное, лучший вклад в дело мира", - добавил он.

Приостановление помощи США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Запрет на поставку помощи останется в силе, пока "Зеленский не возьмет на себя обязательства стремиться к мирным переговорам".

Корреспондент The Economist Оливер Кэрролл заявил, что на данный момент официального приказа президента США Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине нет.

В Financial Times пишут, что Украина сможет продержаться против страны-агрессора России еще минимум шесть месяцев даже без помощи США.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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