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В Белом доме раскрыли причину изменения позиции США по войне в Украине

Алексей Тесля
4 марта 2025, 12:19
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Президент США считает, что Владимир Зеленский должен поблагодарить США и американских налогоплательщиков.
Трамп, Зеленский
В Белом доме оценили ситуацию вокруг переговоров с Украиной / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офис президента

Главное:

  • Американский народ "устал оплачивать счет" за войну, говорит Левитт
  • Зеленский "укусил руку, которая его кормила", утверждает она

Ситуацию вокруг обострения американо-украинских отношений прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как заявила она в эфире Fox News, США и американский народ "устали оплачивать счет" за войну в Украине.

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По ее словам, Владимир Зеленский был в шаге от подписания "экономического спасательного круга" — соглашения о полезных ископаемых.

"Вместо этого он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормила", — сказала представительница команды Дональда Трампа.

Она говорит о том, что президент США считает, что Зеленский должен поблагодарить США и американских налогоплательщиков за финансирование безопасности Украины.

При этом Левитт добавила, что Трамп хочет заключить мирное соглашение, а президент Украины якобы "не готов к этому".

Переговоры Украины и США - последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что президент и американские чиновники почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского - ссылались на то, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

Ранее сообщалось, что мировые лидеры отреагировали на скандал в Белом доме. Бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.

Больше новостей:

Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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