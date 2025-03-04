В Белом доме раскрыли причину изменения позиции США по войне в Украине

Главное:
- Американский народ "устал оплачивать счет" за войну, говорит Левитт
- Зеленский "укусил руку, которая его кормила", утверждает она
Ситуацию вокруг обострения американо-украинских отношений прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Как заявила она в эфире Fox News, США и американский народ "устали оплачивать счет" за войну в Украине.
По ее словам, Владимир Зеленский был в шаге от подписания "экономического спасательного круга" — соглашения о полезных ископаемых.
"Вместо этого он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормила", — сказала представительница команды Дональда Трампа.
Она говорит о том, что президент США считает, что Зеленский должен поблагодарить США и американских налогоплательщиков за финансирование безопасности Украины.
При этом Левитт добавила, что Трамп хочет заключить мирное соглашение, а президент Украины якобы "не готов к этому".
Переговоры Украины и США - последние новости по теме
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.
Напомним, ранее сообщалось, что президент и американские чиновники почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского - ссылались на то, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.
Ранее сообщалось, что мировые лидеры отреагировали на скандал в Белом доме. Бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.
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Кто такая Кэролайн Левитт?
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
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