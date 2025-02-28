Трамп выгнал Зеленского из Белого дома – СМИ узнали подробности

Также в Белом доме заявили, что "украинцы умоляли о перезагрузке".

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Трамп выгнал Зеленского из Белого дома – СМИ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Вы узнаете:

Соглашение о редких полезных ископаемых не было подписано

Президент и американские чиновники якобы почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского

Президент США Дональд Трамп выгнал якобы украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома после уже скандальной пресс-конференции.

Чиновники Белого дома заявили FOX NEWS, что Трамп выгнал Зеленского - он не ушел сам.

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Соглашение о редких полезных ископаемых не было подписано. Также в Белом доме заявили, что "украинцы умоляли о перезагрузке", но Рубио и Уолц сообщили им, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру.

Президент и американские якобы чиновники почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского - ссылались на то, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с сенаторами США. Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.

Напомним, ранее Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

Как сообщал Главред, планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

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