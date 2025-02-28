Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

Утром у Зеленского запланирована встреча с сенаторами США. На 18:00 по Киеву президент приглашен в Белый дом.

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Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Кратко:

Встреча с Трампом начнется в 18:00 по Киеву

Президенты подпишут соглашению и дадут совместную пресс-конференцию

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. В Офисе президента раскрыли детали и рассказали о планах главы государства.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на ОП, визит Зеленского в Соединенные Штаты начнется со встречи с сенаторами, после чего он поедет на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Встреча Трампа и Зеленского начнется около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете. Перед встречей предусмотрены короткие заявления для СМИ.

Далее состоится подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

На 13:00 по Вашингтону запланированы заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.

Позже Владимир Зеленский отправится в Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США

Как сообщал Главред, по данным ресурса FlightAware, самолет с президентом Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews 27 февраля в 17:59 по местному времени. Полет президентского A319 из аэропорта Шаннон (Ирландия) до военной авиабазы Joint Base Andrews (штат Мэриленд, США) длился 8 часв 2 минуты.

Ранее президент Зеленский анонсировал переговоры с Трампом 28 февраля.

Президент США заявил, что в ходе встречи планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", - сказал Трамп.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами готово к подписанию.

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