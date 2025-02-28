Соглашение по полезным ископаемым с Киевом готово к подписанию - глава Минфина США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.

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Скотт Бессент заявил, что украинское правительство одобрило соглашение с США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Кратко:

Соглашение с США по ресурсам готово

Трамп и Зеленский подпишут документ 28 февраля

Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами готово к подписанию. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.

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"Оно (соглашение – ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля, – ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", - сказал Бессент в эфире Fox Bussines.

По словам министра финансов США, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".

Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

Соглашение по редкоземельным металлам с США по ресурсам - последние новости

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что стороны фактически отработали окончательный вариант по редкоземельным ископаемым. По его словам, соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Как сообщал Главред, ранее президент Зеленский анонсировал переговоры с Трампом 28 февраля.

Сам президент США заявил, что в ходе встречи планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", - сказал Трамп.

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