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"Война скоро будет закончена": Трамп отправил министра финансов в Украину

Руслана Заклинская
11 февраля 2025, 19:47обновлено 11 февраля, 20:21
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Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.
'Война скоро будет закончена': Трамп отправил министра финансов в Украину
Министр финансов США едет в Киев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп заявил, что война в Украине должна скоро завершиться
  • Министр финансов США Скотт Бессент прибудет в Киев для переговоров с Зеленским
  • Ключевая тема визита - соглашение о доступе США к украинским редкоземельным металов

Война в Украине должна завершиться как можно быстрее, ведь она вызвала слишком много смертей и разрушений. Министр финансов США Скотт Бессент прибудет в Киев для переговоров о соглашении по редкоземельным украинским металлам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война должна и будет закончена в ближайшее время - слишком много смертей и разрушений", - написал Трамп.

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Как сообщает Bloomberg, визит Бессента в Киев станет первым официальным визитом высокопоставленного чиновника новой администрации США в Украину. Одним из ключевых вопросов повестки дня будет доступ Соединенных Штатов к критически важным редкоземельным минералам Украины.

По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность заключения соглашения о поставках стратегических ресурсов в обмен на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны. Белый дом пока воздерживается от комментариев относительно деталей переговоров.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Передача редкоземельных металлов США - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на американскую помощь.

По данным СМИ, идея совместной добычи этих стратегических ресурсов есть в "плане победы" Владимира Зеленского. Источники в Офисе президента сообщают, что осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что должен получить доступ к природным ресурсам Украины независимо он мирного соглашения между Киевом и Москвой. По его словам, Украина "по сути согласилась" передать США минералы на сумму 500 млрд долларов.

Как сообщал Главред, теперь Трамп хочет заключить соглашение с Владимиром Зеленским относительно добычи полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что такая сделка будет приемлемой для потенциальной мирной инициативы.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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