'Война скоро будет закончена': Трамп отправил министра финансов в Украину

Главное:
- Трамп заявил, что война в Украине должна скоро завершиться
- Министр финансов США Скотт Бессент прибудет в Киев для переговоров с Зеленским
- Ключевая тема визита - соглашение о доступе США к украинским редкоземельным металов
Война в Украине должна завершиться как можно быстрее, ведь она вызвала слишком много смертей и разрушений. Министр финансов США Скотт Бессент прибудет в Киев для переговоров о соглашении по редкоземельным украинским металлам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война должна и будет закончена в ближайшее время - слишком много смертей и разрушений", - написал Трамп.видео дня
Как сообщает Bloomberg, визит Бессента в Киев станет первым официальным визитом высокопоставленного чиновника новой администрации США в Украину. Одним из ключевых вопросов повестки дня будет доступ Соединенных Штатов к критически важным редкоземельным минералам Украины.
По данным источников, Вашингтон рассматривает возможность заключения соглашения о поставках стратегических ресурсов в обмен на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны. Белый дом пока воздерживается от комментариев относительно деталей переговоров.
Передача редкоземельных металлов США - что известно
Напомним, президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на американскую помощь.
По данным СМИ, идея совместной добычи этих стратегических ресурсов есть в "плане победы" Владимира Зеленского. Источники в Офисе президента сообщают, что осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что должен получить доступ к природным ресурсам Украины независимо он мирного соглашения между Киевом и Москвой. По его словам, Украина "по сути согласилась" передать США минералы на сумму 500 млрд долларов.
Как сообщал Главред, теперь Трамп хочет заключить соглашение с Владимиром Зеленским относительно добычи полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что такая сделка будет приемлемой для потенциальной мирной инициативы.
Читайте также:
- Администрация Трампа остановила мирный план по Украине: The Telegraph называет причину
- Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине
- Трамп способен проучить Путина, РФ может нарваться на двойной удар - Тука
Издание Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред