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Трамп хочет заключить с Зеленским сделку на 500 млн: что Украина получит взамен

Виталий Кирсанов
9 февраля 2025, 09:48
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Трамп отметил, что такое соглашение будет приемлемо для любой потенциальной мирной инициативы.
Трамп и Зеленский
Трамп хочет заключить с Зеленским сделку на 500 млн / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

  • Условия сделки с Украиной
  • Условия сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на $500 млн о добыче полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности. Об этом намерении американский президент сказал в интервью изданию The New York Post.

Трамп отметил, что такое соглашение будет приемлемо для любой потенциальной мирной инициативы.

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Относительно Ирана Трамп сказал: "Я хотел бы, чтобы с Ираном было заключено соглашение по неядерной продукции. Я бы предпочел это, чем разбомбить его к черту. Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать".

"Если бы мы заключили соглашение, Израиль не бомбил бы их", - прямо сказал Трамп.

Но он не стал раскрывать подробности любых потенциальных переговоров с Ираном: "Мне не нравится говорить вам (журналистам - ред.) то, что я собираюсь им сказать. Знаешь, это неприятно".

"Я мог бы сказать то, что я должен им сказать, и я надеюсь, что они решат, что не собираются делать то, что они сейчас думают сделать. И я думаю, что они действительно будут счастливы", - завуалированно сказал Трамп.

Относительно того, что он предложит Ирану взамен, он сказал: "Я не могу этого сказать, потому что это слишком отвратительно. Я не буду их бомбить".

При этом канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выразил критику по поводу заявлений Трампа, который предложил связать оказание военной помощи Украине с доступ к ее природным ресурсам, в том числе полезных ископаемых. По словам Шольца, такое требование является "крайне эгоистическим и самовлюбленным". Также немецкий политик подчеркнул, что его страна поддерживает украинцев без дополнительных ожиданий. Олаф Шольц поделился своим мнением во время интервью RND.

"Украина борется с агрессией, и Германия поддерживает ее без ожиданий выгоды в будущем. Это должна быть позиция каждой страны", - добавил он.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Планы по завершению войны – важные новости:

Как сообщал Главред, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Трамп готов усилить санкции против Москвы. В частности, ударить по добыче и экспорту нефти. Такой шаг даст широкие возможности для того, чтобы действовать дальше.

7 февраля Трамп заявил, что допускает встречу с президентом Украины Зеленским. По его словам, лидеры могут встретиться уже на следующей неделе. Также Трамп в очередной раз подчеркнул свое намерение завершить войну.

Офис президента и Белый дом начали подготовку встречи и переговоров на уровне команд, сказал Владимир Зеленский. Стороны прорабатывают детали. Зеленский акцентировал на том, что нужно встретиться раньше с Трампом до того, как он встретится с Путиным.

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