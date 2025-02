Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы заставить ее остановить войну - Келлог

Нынешние санкции против РФ по степени болезненности для страны-агрессора находятся на уровне 3 баллов по 10-балльной шкале.

Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы заставить ее остановить войну/ Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы заставить ее остановить войну против Украины

Сейчас санкции против РФ по степени болезненности для экономики находятся на уровне 3 баллов из 10

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против страны-агрессора России, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, сообщает американская газета The New York Post со ссылкой на его интервью изданию The Post.

По словам Келлога, по состоянию на данный момент санкции против страны-агрессора России по степени "болезненности экономического давления" находятся примерно на уровне 3 баллов по 10-балльной шкале.

Он отметил, что сами санкции Соединенных Штатов Америки - например те, что нацелены на прибыльный энергетический сектор РФ - формально вдвое выше, однако до сих пор есть пространство для их усиления.

"Действительно возможно усилить санкции - особенно последние санкции (против добычи и экспорта нефти - ред.). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то сделать. И если кто-то и понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал (в решении других внешних проблем - NYP)", - цитирует слова Келлога издание The New York Post.

Кэллог рассказал, что Трамп в прошлый четверг собрал "всю подтвержденную команду" советников и членов кабинета, которые занимаются вопросами национальной безопасности, в Овальном кабинете. Во время этой встречи они обсудили, как использовать все элементы национальной власти, чтобы положить конец войне.

"Решение российско-украинской войны - это дело рук всей администрации, то есть это общеправительственный подход. У нас есть команда национальной безопасности, которая обсуждает этот вопрос - президент, вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретари, казначейства, Совет национальной безопасности, которые работают вместе", - сказал Келлог.

В то же время он добавил, что РФ не боится больших потерь в своих войсках, и поэтому ведет войну на истощение.

Келлог подчеркнул, что Трамп сначала "хочет остановить убийства - просто остановить их - а потом уже идти дальше" относительно будущих переговоров. Вместе с тем он снова повторил, что война не закончится без переговоров между Россией и Украиной.

Глава ОП провел разговор с Китом Келлогом

Утром 7 февраля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что он провел разговор со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Во время этого разговора они обсудили, в частности, предстоящий визит Келлога в Украину. Ермак отметил, что этот визит является очень важным для нашего государства

"Говорил со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсудили его предстоящий визит в Украину, который является для нас очень важным. Справедливый и устойчивый мир - приоритет для Украины. Также говорили о ситуации на фронте, вопросы безопасности гражданского населения Украины. Обсудили предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Благодарны за поддержку", - отметил Ермак.

Посол Украины в США Оксана Маркарова встретилась с Келлогом

Также посол Украины в США Оксана Маркарова встретилась с Китом Келлогом, о чем она сообщила на своей странице в Facebook.

"Не первая наша встреча с Генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе Спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил Президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ВАТ генералом Кременецким и заместителем Денисом Сиеником", - отметила Маркарова.

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мирный план Трампа представят в Мюнхене - в Bloomberg раскрыли три главных пункта. Предполагается, что оккупированные территории Украины останутся в "подвешенном состоянии".

Также ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся уже через несколько недель - в Госдуме РФ сделали заявление. Там говорят, якобы президента США Трампа и российского диктатора Путина состоится в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал о готовности к переговорам. Он отметил, что Путин боится с ним говорить. Президент Украины убежден, что Дональд Трамп заставит Путина остановить войну.

Напомним, Зеленский сделал заявление о мирном плане США. Зеленский посоветовал дождаться результатов официальных переговоров и контактов между украинской и американской сторонами об окончании войны.

Также Трамп заявил, что имеет прогресс в остановке войны в Украине. Трамп отметил, что упорно работает над остановкой войны в Украине, и что уже есть определенный прогресс.

Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

