'Сценарий Клинтона 2.0': что задумал Трамп и почему Путин ему выгоден

Политика президента США Трампа в отношении России, а заявления о помощи Украине больше напоминают большой политический популизм, отмечает Жданов.

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Жданов раскрыл план Трампа по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Жданов:

Трамп хочет разорвать связи РФ с Китаем

Президент США повторяет действия Клинтона

Страны Запада не прибегают к действительно жестким действиям в отношении России

Политика Трампа в отношении России выглядит парадоксальной, ведь несмотря на союз Москвы с главным врагом США - Китаем, он продолжает спасать Путина, веря, что сможет оторвать Кремль от Пекина, одновременно используя европейский кризис для укрепления американского влияния в НАТО. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Трамп рассчитывает на возможность отдалить Россию от Китая. Именно поэтому он постоянно подставляет Путину плечо и оставляет для него пути для маневра, чтобы не допустить распада России. Жданов отмечает, что именно США первыми будут стоять на защите территориальной целостности Российской Федерации.

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"При этом Трамп сегодня практически повторяет действия Клинтона. Клинтон ввел войска НАТО в Югославию и начал войну там, чем доказал Европе, что НАТО есть и будет на американском долларе, то есть укрепил американскую валюту, а также показал, что никто, кроме НАТО, спасти от войны Европу не может. То же самое сегодня делает Трамп: он подтягивает Европу под себя и берет ее под жесткий контроль. Какое вооружение навязывает Трамп Европе? Американское. Кто спасет Европу в случае чего, согласно статье 5 Устава НАТО? Конечно же, Америка. Хоть и звучат заявления о том, что ни один американский солдат не будет воевать за Европу и на территории Европы, зато американские танки, пушки и ракеты будут в руках европейских солдат", - указывает он.

В то же время эксперт отмечает, что Трамп не критикует Путина, зато щедро обещает Украине мощную военную помощь. Но, по мнению Жданова, осенью история с обещаниями только продолжится. Он убежден, что после так называемых 50 дней ничего не изменится - Трамп придумает новую историю, призовет еще немного подождать, потому что якобы верит в сдержанность Путина. А когда вспомнят об обещанном оружии, скажет, что ничего подобного не говорил и всем это просто показалось. То есть, эта ситуация может продолжаться бесконечно.

Жданов отмечает, что Путин манипулирует Трампом, обещая ему договоренность с Ираном и новую ядерную сделку. Однако, по словам эксперта, реализовать это будет сложно, ведь Иран внимательно следит за ситуацией в Украине и осознает, что если согласится сдать обогащенный уран, его могут быстро уничтожить - экономически, финансово или в результате ударов со стороны Израиля.

"Итак, возвращаясь к заявлениям Трампа, все это сейчас больше похоже на большой политический популизм американского президента. Ведь он мог бы сделать, как 40 лет назад с Ираном, когда заморозили все средства, поступающие от нефти. Это же можно было бы сделать с Россией", - добавляет он.

Также Жданов обращает внимание на экономическую ситуацию в РФ, которая ежедневно Россия зарабатывает на энергоносителях около 750 миллионов рублей. Она запустила печатный станок, отсоединила курс нацвалюты от доллара и активно печатает деньги. И хотя это вызывает критику, Жданов признает - Россия остается довольно самодостаточным государством, ведь ей разве что не хватает экзотических фруктов или новых импортных авто, которых не поставляют из-за санкций. В то же время Запад, по мнению эксперта, не демонстрирует достаточной решимости в давлении на Кремль.

"Да отключили бы Россию от SWIFT - и российская финансовая система легла бы через неделю. Остановили бы "серый" танкерный флот, тоже было бы ощутимо. Сейчас в этом направлении пытаются что-то сделать, но это "слезы". Реальных шагов, которые бы создали угрозу существованию Российской Федерации, никто не делает", - резюмировал он.

Война РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия задействовала максимум своих ресурсов, пытаясь реализовать наступательные планы на фронте, однако украинская армия по-прежнему имеет достаточный потенциал для отражения атак и уничтожения вражеских сил. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он также сообщил, что вскоре Украина получит новые системы противовоздушной обороны, приобретенные за средства европейских стран в рамках совместной инициативы США и НАТО.

К тому же, по данным The Telegraph, наше государство уже получило первую батарею ЗРК Patriot - часть нового пакета военной помощи, объявленного президентом США Дональдом Трампом.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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