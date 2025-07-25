Нашествие насекомых добралось до Киева: как отличить саранчу от большого кузнечика

Кузнечик и саранча очень похожи, но между ними есть ряд незначительных различий.

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Как отличить саранчу от кузнечика / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

В Украине настоящее нашествие саранчи. Сначала египетскую саранчу заметили в июле в Запорожской области. Ее рои распространились с территории бывшего Каховского водохранилища. Саранча опасна, ведь она может вызвать потери от 20% до 100% урожая.

Википедия пишет, что вредитель охватил около 2991,6 гектаров Запорожской области. После этого они переместились в Днепропетровскую область. Также их заметили на отдельных территориях Херсонской, Одесской, Винницкой областей.

В Сети уже появились видео, на которых заметно, что стаи саранчи уже долетели до Киева.

видео дня

Смотрите видео с саранчой возле Киева:

Сарана добралась до Киева / фото: скриншот

Однако ни для кого не секрет, что саранча очень похожа на кузнечиков. Главред рассказывает о том, как отличить саранчу от обычного кузнечика.

Саранча

Самым опасным видом в Украине является саранча перелетная. Она способна собираться в стаи и активно размножается в плавнях Дуная, Днестра и Днепра. Всего в Украине насчитывают до 20 видов саранчи.

Саранча массово уничтожает посевы сельскохозяйственных культур на больших площадях. Размеры этих насекомых от 2 до 10 см длиной. Только за сутки рой насекомых в один квадратный километр может уничтожить весь посев в короткие сроки. Потери урожая могут быть 25-100%. При этом размер такого роя может составлять 150-300 км.

Сара откладывает яйца в почву. У Саранчи есть короткие антенны-усики, длинное тело и большая голова.

Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

Кузнечики настоящие

Они распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Чаще всего они проживают на лугах, степях, пустынях, в кустарниках, опушках и полянах.

Кузнечики имеют зеленоватую окраску. Их тело длиной до 10 см. Они имеют обособленную голову, сжатую по бокам. Усики у них тонкие и длиннее тела.

Большинство кузнечиков питаются растениями, но некоторые могут быть хищниками, которые охотятся ночью. Кузнечики вредят виноградникам, соснам, табачным плантациям, плодовым, пшенице, ячменю и овсу.

Кузнечики откладывают яйца в молодые побеги деревьев. Это приводит к усыханию побегов.

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