Нашествие насекомых добралось до Киева: как отличить саранчу от большого кузнечика

В Украине настоящее нашествие саранчи. Сначала египетскую саранчу заметили в июле в Запорожской области. Ее рои распространились с территории бывшего Каховского водохранилища. Саранча опасна, ведь она может вызвать потери от 20% до 100% урожая.
Википедия пишет, что вредитель охватил около 2991,6 гектаров Запорожской области. После этого они переместились в Днепропетровскую область. Также их заметили на отдельных территориях Херсонской, Одесской, Винницкой областей.
В Сети уже появились видео, на которых заметно, что стаи саранчи уже долетели до Киева.
Смотрите видео с саранчой возле Киева:
Однако ни для кого не секрет, что саранча очень похожа на кузнечиков. Главред рассказывает о том, как отличить саранчу от обычного кузнечика.
Саранча
Самым опасным видом в Украине является саранча перелетная. Она способна собираться в стаи и активно размножается в плавнях Дуная, Днестра и Днепра. Всего в Украине насчитывают до 20 видов саранчи.
Саранча массово уничтожает посевы сельскохозяйственных культур на больших площадях. Размеры этих насекомых от 2 до 10 см длиной. Только за сутки рой насекомых в один квадратный километр может уничтожить весь посев в короткие сроки. Потери урожая могут быть 25-100%. При этом размер такого роя может составлять 150-300 км.
Сара откладывает яйца в почву. У Саранчи есть короткие антенны-усики, длинное тело и большая голова.
Кузнечики настоящие
Они распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Чаще всего они проживают на лугах, степях, пустынях, в кустарниках, опушках и полянах.
Кузнечики имеют зеленоватую окраску. Их тело длиной до 10 см. Они имеют обособленную голову, сжатую по бокам. Усики у них тонкие и длиннее тела.
Большинство кузнечиков питаются растениями, но некоторые могут быть хищниками, которые охотятся ночью. Кузнечики вредят виноградникам, соснам, табачным плантациям, плодовым, пшенице, ячменю и овсу.
Кузнечики откладывают яйца в молодые побеги деревьев. Это приводит к усыханию побегов.
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