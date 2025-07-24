До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация

Поставки оружия США Украине могут обернуться мировой мясорубкой и обменом ядерными ударами, считает Олег Жданов.

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До сентября Украине будет больно: Путин будет рвать жилы, а в обещаниях Трампа слишком много нюансов – Жданов / Коллаж: Главред

После того как риторика американского президента Дональда Трампа относительно России и Путина изменилась, и он возобновил поставки американского оружия Украине, звучит множество позитивных для нашей страны сигналов. Например, чего стоят хотя бы сообщения о том, что США продадут союзникам по НАТО оружие для Украины на сумму около 10 млрд долларов на первом этапе, обещания Трампа усилить нашу ПВО дополнительными комплексами Patriot и ввести через 50 дней жесткие санкции против тех, кто покупает у России энергоресурсы, подпитывая тем самым российский бюджет войны.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, почему преждевременно радоваться щедрым обещаниям Трампа и рассчитывать на то, что американское оружие потечет в Украину рекой, что будет по истечении 50 дней, которые дал Трамп Путину, какие украинские города до осени может захватить Россия, а также почему крупные поставки оружия Соединенными Штатами Украине могут привести к "мировой мясорубке" и ядерным ударам.

Как вы оцениваете вероятный перечень вооружений, которые Украина может получить от США? Как это изменит возможности ВСУ, в частности, можно ли будет, помимо эффективной обороны, планировать и контрнаступательные операции?

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Все это маловероятно. Трамп создал слишком много предохранителей, чтобы американское оружие не доехало до Украины. Он стремится привлечь инвестиции в военно-промышленный комплекс США, это понятно: ему нужны деньги, чтобы сделать Америку великой снова. Но как Трамп намерен продавать это вооружение? Отдельно каждой стране Европы или странам НАТО? Для последнего нужно соответствующее решение Альянса, а Словакия и Венгрия никогда не согласятся платить за оружие для Украины. У стран Евросоюза есть фонд в 150 млрд евро на повышение обороноспособности ЕС, в том числе и Украины, но и Венгрия и Словакия будут против. Плюс бюрократия – зная, как работает бюрократическая машина в США и европейских странах, дай бог, чтобы договоры были заключены к концу года. Даже если договоры заключат к осени, непосредственные поставки начнутся лишь по мере выпуска этого вооружения.

Другой момент. Допустим, в США и Европе преодолеют бюрократию и вето, выделят в ЕС, НАТО или каждой отдельной европейской стране деньги на закупку вооружения для ВСУ, при этом все равно останется главный предохранитель: оружие – американское, и передать его Украине могут только с разрешения США.

Трамп создал много предохранителей, чтобы американское оружие не доехало до Украины, считает Жданов / Фото: Офис президента Украины

Трамп еще раз продемонстрировал полную подконтрольность Путину. Вспомните детали их разговора, когда Путин попросил 60 дней для решения военных вопросов на поле бое, и Трамп дал ему это время. А где гарантия того, что Путин потом не отругает Трампа, и тот не запретит передачу американского оружия третьей стороне?

Надеюсь, что мы хотя бы доберем то оружие, которое должны получить по программе Байдена, поставки которого Трамп сначала остановил, а затем возобновил.

Отдельная история с ракетами. Белый дом дал понять, что ни о каких Tomahawk речь не идет. Эти ракеты даже не включены в перечень того вооружения, которое планируется обсуждать в контексте закупок для Украины.

Что же касается комплексов Patriot, то Трамп сказал о 17 комплексах, но – это для Европы. Нам Германия даст 2 своих комплекса и себе купит два новых.

К слову, еще один штрих к тому, что Трамп подконтролен Путину. Возможно, Трамп и обсуждал в телефонном разговоре с Зеленским вопрос о том, почему мы не бьем по Москве и Петербургу, однако в Белом доме официально подчеркнули, что Трамп никогда не призывал этого делать. По сути, администрация Трампа уже извинилась перед Путиным за то, что Трамп посмел сказать такое.

Так что у меня нет особых надежд на новые поставки, потому что на каждом шагу свои нюансы.

В ходе недавнего интервью Главреду народный депутат Украины Богдан Яременко пояснил, что механизм закупки и предоставления американского оружия Украине через НАТО – это новелла. Речь идет о фонде, который будут наполнять страны Альянса, кроме США, Венгрии и Словакии.

А как же тогда европейский фонд? Будет параллельно? Что-то слишком много фондов выходит тогда.

Кроме того, если фонд будет создан за деньги желающих, будет отдельно управляться и закупать оружие, то не понятен процесс передачи оружия. Ведь самое главное – получить от президента США разрешение на передачу Украине, потому что оружие американское.

Жданов опасается, что Украина получит американское оружие не раньше 2026 года / Фото: Главред

Посмотрим, но боюсь, в договоре не будет указана Украина как сторона-покупатель. НАТО как юрлицо не сможет купить оружие на свое имя, потому что не все страны Альянса согласны с этой покупкой. Значит, должен будет покупать фонд, а дальше, чтобы передать оружие нам, он должен будет получить разрешение Вашингтона. Здесь, на мой взгляд, кроется большая опасность.

В любом случае, по срокам, даже если все будет делаться самыми быстрыми темпами, раньше 2026 года Украина вряд ли получит эти вооружения. Да, лозунги звучат красивые и хорошие, но действия несколько иные. И не забывайте, сколько раз Трамп публично отказывался от своих слов. Мне бы очень хотелось, чтобы все состоялось, и Украине дали оружие, но, к сожалению, много подводных камней.

Если все эти заявления и публикации в американских СМИ о том, что Украина будет получать оружие от США, – всего лишь "белый шум" с целью давления на Путина, а не реальные намерения американской администрации, то для чего это? Чего Трамп пытается добиться от Путина?

Трамп ничего не хочет добиться от Путина – он просто делает то, что ему говорит Путин. А Путину нужно еще два месяца, чтобы завершить летнюю наступательную кампанию. Судя по тому, в каком состоянии сейчас экономика России, вполне возможно, что осенью может возникнуть вопрос оперативной паузы. Ведь Россия уже начала снимать с хранения танки 70-х годов Т-72А, а состояние этих танков настолько плохое (они с 70-х годов на хранении), что их невозможно завести. Легче собрать новый танк, чем сделать капитальный ремонт танку Т-72А.

Россия начала использовать в войне танки 70-х годов, которые невозможно завести – Жданов / Фото: Википедия

В предыдущих интервью мы с вами говорили, что примерно в июне у России закончится на складах вооружение, которое можно восстановить и поставить в строй. Вот сейчас именно это и происходит.

К слову, обратили ли вы внимание на дату, которую выбрал Путин?

Дату – чего?

Дату окончания срока, "данного Трампом". Эту дату озвучил Трамп – 2 сентября. А ведь это дата окончания Второй мировой войны. И снова символизм.

Хочу уточнить по поводу этих 50 дней, которые дал Путину Трамп. При нынешнем состоянии армии и экономики РФ чего за эти 50 дней может добиться на поле боя Россия?

За эти 50 дней российские войска могут захватить до 200 кв км. Армия РФ вышла на следующие показатели: в среднем за месяц, начиная с мая, она захватывает 130-140 кв км. Но цена вопроса возросла: если зимой Россия платила 31 убитым бойцом за один квадратный километр захваченной территории, то сегодня – 45 солдат убитыми. Примерно столько же еще раненых, потому что в этой войне соотношение убитых и раненых не 1:3, как это было раньше в классике военного искусства, а уже практически 1:1. Мы увеличиваем количество ликвидированного личного состава противника.

Так что за два месяца Россия может захватить примерно 200-250 кв км. Но – это никак не решает проблемы Путина, потому что захват Запорожской, Херсонской областей (правобережной части этих областей) просто нереален. Российские войска буксуют и еле удерживают позиции даже в Сумской области, а на Покровском и Новопавловском направлениях еле-еле продавливают нашу оборону. Такими темпами российские войска будут идти годами к этому захвату.

За 50 дней, данных Трампом, Россия может захватить 200 кв км украинской территории, но это не решает проблемы Путина, отметил Жданов / Фото: Минобороны РФ

Однако Путин физически не может остановиться сегодня. Представьте миллионную армию, которая привыкла убивать, грабить и насиловать – куда она поедет? В отпуска, домой, с оружием и боеприпасами? В России и так криминогенная обстановка бьет все рекорды, а если приедет еще такая орава, половина которой бывшие зэки, не отсидевшие свой срок, в РФ вряд ли удержат социум в повиновении.

Плюс экономика разогрета – вся экономика России сегодня на военных рельсах. Допустим, в Волгоградской области до большой войны было одно военное предприятие, а сегодня их там 40. И это не построили новые – это гражданские предприятия, которые перевели на военные рельсы. Представьте, какая это махина! А в случае прекращения войны нужно будет остановить все эти предприятия, и люди потеряют работу.

А зачем Путину останавливать предприятия, ведь очевидно же, что война 2 сентября не завершится?

Да, правильно. Но Трамп сказал, что дает Путину 50 дней, и потом Россия должна прекратить огонь.

Кстати, тут еще одна собака зарыта: Трампу не нужен выигрыш, ему плевать, как закончится война. Его главная задача – остановить боевые действия. Ему нужно, чтобы просто прекратили стрелять, – и тогда он пойдет за Нобелевской премией мира.

Если, как вы считаете, Трамп идет на поводу у Путина, то для чего тогда он периодически публично выказывает свое недовольство Путиным?

Трамп спасает свой обваливающийся рейтинг. Ведь Украина в США пользуется двухпартийной поддержкой, даже в Конгрессе. Да, сейчас конгрессмены закрыли рты после публичных казней конгрессменов, которых расстреляли вместе с женами, но все равно народ ропщет, а власть замеряет социальный градус и знает: американцы за поддержку Украины.

Трамп очень болезненно воспринимает любое снижение собственного рейтинга, ведь он утверждает, что является лучшим американским президентом. Когда американцы и весь мир говорят, что Путин – убийца и преступник, Трамп вынужден поворачивать в другую сторону. Нельзя идти одному против ветра, особенно в политике. Но, обратите внимание, раздавая интервью, Трамп ни разу не обвинил Россию в том, что она развязала агрессивную войну, а Путина – в том, что он совершает преступления и геноцид против украинского народа. Зато Трамп говорит, что Путин – "стойкий парень", то есть продолжает восхищаться Путиным.

Трамп не может не менять риторику, когда американцы и весь мир говорят, что Путин – убийца и преступник, отметил Жданов / Фото: kremlin.ru

Вернемся к вашим словам о том, что Россия до 2 сентября может захватить 200 кв км украинской территории. На каких направлениях наибольшая опасность продвижения российских войск? И для каких украинских городов наибольшая угроза оказаться под оккупацией?

Прежде всего, это грозит Покровско-Мирноградской агломерации. Это номер один. Российские войска добиваются там частичных успехов и уже сейчас пытаются идти на окружение Покровска.

Также есть угроза выхода войск противника на границы юго-западной части Донецкой области. Они движутся вдоль реки Вовча и трассы на Запорожье. Сейчас они полностью захватили Богатырь. В этом месте есть выступ, где сходятся три границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей – российские войска движутся туда. Думаю, что они постараются захватить этот кусок за 2 месяца.

Для Покровско-Мирноградской агломерации существует наибольшая угроза оказаться под оккупацией, предостерег Жданов / Карта DeepState от 23 июля 2025 года

А вот насчет Харьковской области у меня есть сомнения, хотя противник сделал там третий плацдарм, чтобы двигаться навстречу с трех сторон: с Волчанска, Купянска и Милово для создания большой буферной зоны от Волчанска до Купянска. Речь идет именно о Харьковской области, не Харькове. Миллионный город россиянам не взять. Харьков по периметру больше 100 км – такой фронт войска РФ в жизни не потянут, увязнут напрочь.

Противник пытается окружить два направления: на северо-востоке – Лиманское оперативное направление, а на юге – Покровское оперативное направление. И, если смотреть на карту в целом, то становится понятно, что войска РФ пытаются двигаться вдоль административной границы Донецкой области, пытаясь обойти Славянск и Краматорск, потому что прекрасно понимают, что никогда эти города не возьмут, даже если сотрут их в ноль, сравняв с землей. Поэтому они и пытаются сделать большой обход, но, к счастью, у нас Лиманское оперативное направление – одно из самых стойких по обороноспособности.

Что касается юга, то россиянам так и не удается выйти на Константиновку. В Часовом Яру они сдулись, и на Краматорском направлении они уже так сильно не давят, потому что поняли, что Часов Яр не пройдут. Они пытаются зайти с Торецка, но и там у них все идет через пень-колоду. Поэтому сейчас российские войска пытаются обойти Покровск и взять его в полукольцо, чтобы мы оттуда ушли, а потом пойдут на север вдоль административной границы Донецкой области – на окружение Краматорска.

Что необходимо нашим войскам, чтобы переломить ситуацию на фронте, остановить российское наступление и не допустить существенных потерь?

Сейчас было бы очень хорошо получить больше количество ракет. Нам нужны ракеты, баллистические и более современные крылатые, которые способны летать в условиях мощного радиоэлектронного подавления. Украина просит Taurus, потому что это самая новая ракета на сегодняшний день, способная летать даже в условиях РЭБ.

Нам нужны ракеты, чтобы ослабить российский фронт, а для этого нам нужно вынести российскую логистику. Сейчас нам это делать нечем. Дроны? Они способны нести 50 кг взрывчатки – этого мало, и после удара такими дронами все восстанавливается. Если же прилетит ракета, допустим, в железнодорожный мост, то она обвалит его, и его придется долго отстраивать, ведь в ракете 300 кг взрывчатки. Даже если прилетит 5 дронов, то они разве что повредят полотно и фермы – это все быстро восстанавливается.

ВСУ нужны ракеты, чтобы ослабить российский фронт, вынеся российскую логистику, подчеркнул Жданов / Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Плюс мы почему-то не бьем по самым больным местам России и не пытаемся формировать общественное мнение в РФ. Почему? А потому что дроны не летают на Москву.

Трамп задал очень хороший вопрос. Ведь по Москве можно бить даже дронами. Даже если их все там собьют, сам факт того, что в Москве будет звучать воздушная тревога, что с крыш московских домов будут совершать пуски ракет "Панцири", а разгонные блоки от ракет "Панциря" будут падать на головы беспечных москвичей, будет формировать общественное мнение. Если москвичи один месяц побегают в метро по воздушной тревоге, там выйдут с плакатами перед Кремлем и начнут спрашивать у Путина, что это за фигня. Но – мы этого не делаем.

За первую половину 2024 года мы положили 20% российской нефтянки! Знаю от военных, что тогда в российской армии были введены лимиты топлива для танков – давали всего по 200-300 литров соляры. А потом – раз – мы прекратили стрелять по российской нефтепереработке, словно по приказу. Если бы мы положили российскую нефтянку, то армия РФ уже бы отступала.

Можно ли считать вопрос Трампа об ударах по Москве и Питеру разрешением бить по этим городам?

Да, вполне. Это было не просто разрешение – это был укор. Трамп, задавая вопрос о том, почему Украина не бьет по Москве и Питеру, будто спросил: "А что вам мешает это делать?". В 2023 году мы же попали в Кремль – в купол Сенатского дворца. И в Москва-Сити попадали. И что случилось? Кто дал команду не стрелять?

Как думаете, сейчас эти удары возобновятся?

Дай бог, надеюсь на это. Хорошо, что потихоньку возобновляются удары по российским НПЗ. Без развала российской экономики мы никогда не вытянем фронт – россиян больше, они будут лезть, как тараканы, но тапком их всех не прибьешь.

Что будет происходить после 2 сентября, если, как вы говорите, особых поставок американского оружия Украине не будет, а Россия захватит эти 200 кв км? Трамп снова будет усаживать Москву и Киев за стол переговоров?

Москва не остановится. Пока в Российской Федерации бегает хоть один россиянин, Москва не остановится – Путин найдет способы продолжать войну.

Кстати, на периферии РФ мобилизация идет полным ходом и гребут всех подряд. И бусификацией в России страдают намного больше, чем у нас. Плюс одних мигрантов там много наловили. Да и за счет срочников там выезжают.

1 июля закончился призыв, который был растянут на три месяца. В России планировали набрать 160 тысяч человек. 30% призывников подписывают контракт сразу (в России разрешено в первый день после присяги подписать контракт, солдат уже считается подготовленным). То есть 50 тысяч подписали контракты, и их уже отправили в учебки. Путину нужен срок до конца лета, чтобы хотя бы этих призывников немного поднатаскать. Через три недели эти люди будут уже в сформированных частях.

Остальные 100 тысяч призывников распихивают по пунктам постоянной дислокации частей, а оттуда выгребли всех контрактников, кто где-то там еще прятался от линии фронта.

Вообще, за первые полгода контракт там подписывают до 50% призывников. Так что к середине осени подтянется еще тысяч 20-30, и вот вам уже стотысячная армия.

К середине осени у России будет дополнительная 100-тысячная армия, отметил Жданов / Фото: Минобороны РФ

При этом китайцы после заявлений Трампа решили расширить сотрудничество с Россией. Китай поставляет РФ багги, может поставлять мотоциклы, причем тысячами. Нет танков – на мотоциклах и электросамокатах поедут, они уже так и едут на штурм наших позиций. Автоматов хватит – у Китая есть лицензия на производство автомата Калашникова, и он будет клепать их для россиян. Да и дроны дадут. Вы думаете, 12 миллионов боеприпасов России Северная Корея наклепала и передала? Нет, конечно. У КНДР нет столько металла и тротила, чтобы столько сделать. Все это китайские поставки через Северную Корею.

В чем же тогда логика Трампа, если он помогает Путину и России, которые работают в союзе с Китаем – противником США?

Трамп надеется, что сможет оторвать Россию от Китая. Потому он постоянно спасает Путина и оставляет ему лазейки, чтобы Россия не схлопнулась. Я неоднократно говорил, что первый, кто будет стоять на страже того, чтобы Россия не развалилась, будут Соединенные Штаты.

При этом Трамп сегодня практически повторяет действия Клинтона. Клинтон ввел войска НАТО в Югославию и начал войну там, чем доказал Европе, что НАТО есть и будет на американском долларе, то есть укрепил американскую валюту, а также показал, что никто, кроме НАТО, спасти от войны Европу не может. То же самое сегодня делает Трамп: он подтягивает Европу под себя и берет ее под жесткий контроль. Какое вооружение навязывает Трамп Европе? Американское. Кто спасет Европу в случае чего, согласно 5 статье Устава НАТО? Конечно же, Америка. Хоть и звучат заявления о том, что ни один американский солдат не будет воевать за Европу и на территории Европы, зато американские танки, пушки и ракеты будут в руках европейских солдат.

При всем этом Трамп Путина не ругает, а обещает дать Украине столько оружия, что не унести. Но осенью будет продолжение "марлезонского балета". Вы думаете, что по истечении 50 дней что-то изменится? Нет. Трамп придумает новую сказку и скажет, что подождет еще две недели, потому что верит Путину и в то, что Путин остановится. А про обещания оружия Трамп скажет, что ничего такого не говорил, что нам все послышалось. Эта песня бесконечна.

Путин водит Трампа за нос – обещает Трампу принести на блюдечке Иран и провернуть с ним ядерную сделку. Но это вряд ли получится у Путина, потому что Иран смотрит на Украину и понимает, что если он сейчас отдаст обогащенный уран, то завтра его разгромят – экономически, финансово или новыми ударами Израиля.

Давайте справедливости ради рассмотрим и маловероятный, на ваш взгляд, сценарий, предполагающий, что Трамп все-таки предоставит Украине вооружение. Если вдруг так случится, то способна ли будет Россия воевать дальше с Украиной?

Тут возможны два сценария – хороший и плохой.

Хороший сценарий предполагает, что мы наносим разгром Российской Федерации. А политическая система России этого не переживет, и тогда может начаться процесс развала РФ.

Вот только Россию убивать никто не хочет, потому что терять образ врага никто не собирается. Россия – ядерная держава, и она может совершить жест отчаяния, то есть метнуть атомную бомбу куда угодно, по той же Европе. Хотя если мы начнем громить российские войска, Москва сразу будет проситься на переговоры, и тогда можно будет говорить об уступках с ее стороны. Однако все это маловероятно.

Если ВСУ начнут громить российские войска, Путин может совершить жест отчаяния – нанести ядерный удар, предостерег Жданов / Скриншот

Плохой сценарий предполагает то, что в войну ввяжется Китай, если Украина начнет побеждать на поле боя. И это уже будет мировая война – мировая мясорубка, а не просто вооруженный конфликт. И в ходе этой мировой мясорубки точно будут обмены ядерными ударами. Никто не будет уступать.

Поэтому вполне возможно, что "наверху" рассматривается вариант войны на истощение, при котором если Россия и схлопнется, то она это сделает сама. И никто не будет виноват, кроме самой России, в том, что она не потянула это противостояние. А для этого главный аргумент – это время, сколько еще продержится этот колосс на глиняных ногах.

Отмечу, что Путин начал очень интересную реформу в России – фактически он создает СССР 2.0: начал масштабную национализацию предприятий, экономики России и реально начал сажать за воровство.

И что для нас значит эта реформа Путина?

Для нас это значит, что Путин укрепляет вертикаль власти и громит все кланы, которые могут выступить против него. Это плохо. Все это может закончиться лозунгом "Вставай, страна огромная".

Так что, возвращаясь к заявлениям Трампа, все это сейчас больше похоже на большой политический популизм американского президента. Ведь он мог бы сделать, как 40 лет назад с Ираном, когда заморозили все средства, поступающие от нефти. Это же можно было бы сделать с Россией.

Сегодня ежесуточно Россия зарабатывает на нефти и газе около 750 миллионов рублей. РФ включила печатный станок, отвязала курс рубля от курса доллара и клепает деньги внутри себя. Тут нужно отдать должное, Россия – довольно самодостаточная страна. Разве что у нее может не быть каких-то экзотических фруктов и новых импортных машин, которые недопоставят другие страны из-за санкций. Но Запад почему-то не хочет делать решительных шагов. Да отключили бы Россию от SWIFT – и российская финансовая система легла бы через неделю. Остановили бы "серый" танкерный флот, тоже было бы ощутимо. Сейчас в этом направлении пытаются что-то сделать, но это "слезы". Реальных шагов, которые бы создали угрозу существованию Российской Федерации, никто не делает.

Но ведь самым эффективным способом "отключить" российскую экономику, наверное, все-таки являются наши удары по российской нефтепереработке? Тогда и отключение от SWIFT может не понадобиться.

Правильно! И мы тут вернулись в ту точку, с которой начали: чтобы это сделать, Украине нужно соответствующее вооружение. Те же ракеты нам обещают, но никто не дает.

Европа может созреть для такой передачи, но у нее нет таких запасов. Европейцам еще нужно раскручиваться. Например, Rheinmetall напрягается, как только может. Европа со всей своей экономической мощью только в 2026 году планирует выйти на 2 миллиона снарядов в год, а Россия 2 миллиона снарядов выпускает уже сейчас. Европейцы раскручиваются долго и медленно.

К тому же политика Трампа, когда он начинает метаться из стороны в сторону, сеет хаос. Когда он сеет панику среди европейских стран, у них первым возникает желание проверять свои склады и вооружаться. А своя рубашка всегда ближе к телу: они смотрят на карту и думают, что время еще есть – еще Польша впереди, еще Словакия есть, еще Молдова там. Пока суть да дело, европейцы рассчитывают успеть еще миллион снарядов положить на склады. Дания и Нидерланды уже даже возобновили призыв женщин на срочную военную службу, немцы тоже возобновили призыв. Когда встанет вопрос, кого спасать первым, европейцы, конечно же, будут спасать себя. Потому не знаю, когда раздуплится Европа.

Страны Балтии, которые знают, что такое Советский Союз, и реально понимают угрозу, нам помогают – готовы отдать последнюю рубашку. Эстония вон вышла из конвенции по запрету использования противопехотных мин и сейчас штабелями выкладывает эти мины, чтобы даже мышь со стороны России не проскочила. А мы только несколько дней назад вышли из этой конвенции. Четвертый год полномасштабной войны мы воюем без противопехотных мин! И мы хотим удержать позиции?

А выход из этой конвенции нам существенно поможет?

Конечно! Ни одна пехота не пойдет на минное поле. Россияне сейчас едут на мотоциклах и спокойно проезжают противотанковые мины.

А противопехотные мины у нас есть, чтобы их использовать, или их тоже придется у кого-то покупать или с нуля налаживать производство?

Нет, у нас их нет. Нам нужно их где-то купить. Очень боюсь, что наша власть скажет, что будет налаживать производство самостоятельно. Боюсь, потому что это растянется еще на год. А противопехотные мины нужны нам сегодня и сейчас.

До сентября Украине будет очень больно, Путин не пожалеет пехоты для достижения своих целей – Жданов / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Любая позиция прикрывается минным полем. Если это не танкоопасное направление, то минное поле, конечно же, ставится против пехоты. Если это танкоопасное направление, то ставится смешанное минное поле – и против танков, и против пехоты. А у нас противотанковые мины кидают с дронов на головы россиян для уничтожения опорников и блиндажей.

Давайте подытожим. Выходит, до сентября мы сдерживаем российское наступление, а потом, что дальше?

Да, но сдерживать россиян до сентября нам будет очень больно. Путин не пожалеет пехоты, и российские войска будут рвать жилы, чтобы выполнить задачи Кремля к сентябрю. И россияне просто будут ломить стеной. Потому вторая половина лета будет для нас жаркой.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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