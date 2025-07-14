Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

Трамп устал от разговоров с Путиным, поэтому у Украины будут стабильные поставки американского оружия, отметил Богдан Яременко.

https://glavred.info/interview/pochinayetsya-noviy-etap-dlya-ukrajini-tramp-pochav-rozvorot-vid-rosiji-yaremenko-10681286.html Ссылка скопирована

Механизм передачи американского оружия Украине через НАТО – это новое слово, такого еще не было, отметил Яременко / Коллаж: Главред

Риторика Трампа относительно войны в Украине и России изменилась. Он заявил, что США пришлют Украине оружие, потому что она должна защищаться. И эти слова сразу же подтвердились действиями – поставки американского оборонительного вооружения возобновились. Более того, Трамп договорился о предоставлении Украине оружия через НАТО, при этом Альянс на 100% будет платить за него, в том числе речь идет о дополнительных ЗРК Patriot.

Народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал Главреду, почему Трамп изменил позицию по оказанию помощи Украине, может ли украинская армия рассчитывать на стабильные поставки американского оружия, какие последствия это будет иметь для России, как будут складываться отношения Трампа и Путина, а также как Украина может победить Россию.

С чем, по-вашему, связано решение Трампа о возобновлении поставок оружия Украине? Почему изменилась его позиция? И надолго ли – учитывая импульсивность Трампа, все может быстро измениться?

видео дня

Да, этого нельзя исключать. Но, кроме непредсказуемости Трампа, в течение нескольких месяцев мы могли наблюдать еще несколько моментов.

Трамп вошел в конфликты со своим электоратом. Они связаны прежде всего с вопросами тарифов, роста цен, международной торговли, а также отсутствием быстрого прогресса. Все это очень разочаровывает избирателей Трампа и тех, кто составляет основное ядро его поддержки. "Красивый закон", который должен был дать ответы на многие вопросы, в частности об уменьшении национального долга США, сокращении дефицита американского бюджета и т.д., будет иметь противоположный эффект. Этот закон критиковал Маск, и это стало основной причиной конфликта между ним и Трампом. Многие избиратели Трампа поддерживают аргументацию Маска.

Также электоральное ядро Трампа негативно отнеслось к решению о бомбардировке Ирана. Ядро MAGA изоляционистское: для него не имеет значения, о каком государстве идет речь – об Израиле, Украине или о любом другом, для него интересы США превыше всего. Они не видят интереса США во вмешательстве в жизнь других государств, тем более, в военные конфликты. Это решение Трампа было предсказуемым, с точки зрения национальных интересов США и истории стратегического партнерства Израиля и Штатов, но это не порадовало избирателей Трампа.

А вот тема помощи Украине все эти месяцы в общественном мнении США имела совсем другое прочтение, чем предлагал Трамп. Подавляющее большинство американцев поддерживало идею продолжения помощи Украине, в том числе предоставления оружия.

Вопрос поставок оружия Украине чрезвычайно популярен в США, поэтому Трамп сделал радикальный шаг, отметил Яременко / Фото: Офис президента Украины

Таким образом, большинство вопросов политики Трампа, которые находились в центре внимания СМИ и общественности, начали вызывать негативную реакцию электоральной базы Трампа. Это заставляет Трампа искать шаги, которые бы ему ничего не стоили с точки зрения политической репутации или обязательств, но позволили бы быстро исправить ситуацию.

Вопрос поставок оружия Украине чрезвычайно популярен в США. Порой даже некоторые адепты MAGA активно выступают за это. Поэтому Трамп решился на радикальный шаг.

Кроме того, Трамп просто устал от переговоров с Путиным, которого он не понимает, хотя до сих пор был убежден в обратном. Трампа утомило то, что Путин очень приятный, любезный и ведет хорошие разговоры, но действует с точностью до наоборот.

Поэтому политические расклады сложились в пользу Украины.

В начале ответа вы отметили, что нельзя исключать того, что Трамп снова изменит свою позицию по Украине. Уточните, при каких условиях это может произойти?

Нам стоит надеяться только на себя. Если этот вопрос решился, очевидно, дипломатия Украины была правильной, даже когда ее критиковали за отсутствие такта и понимания Трампа. Конфликты привлекают интерес Трампа, вот и спор в Овальном кабинете, в конце концов, сыграл в пользу Украины. Трамп просто не смог отвернуться от Украины после того, как все стало настолько публичным и эмоциональным. Эта эмоциональность порой толкает Трампа к принятию совершенно неожиданных решений.

Внутриполитическое положение Трампа в США ухудшается, он надеется исправить ситуацию с помощью Украины, отметил Яременко / Фото: Офис президента Украины

У Трампа достаточно специфическое понимание миротворчества в украинско-российском конфликте, и оно до конца не изменилось. Сохраняется его определенная ментальная или политическая зависимость в решениях от России. Трамп склонен к неожиданным эмоциональным и эклектичным решениям, но он отходчив, и с ним всегда можно возвращаться к теме. Но, к сожалению, часто это носит хаотичный характер.

А так, с точки зрения политики, все делается правильно. Для нас благоприятная ситуация в общественном мнении США. Очевидно, надо продолжать работать с MAGA и республиканцами. Действия Украины были правильными и помогли добиться существенного изменения позиции Трампа.

Шаткое внутриполитическое положение Трампа в США, которое только ухудшается, будет фактором, который будет толкать его к эмоциональным решениям. Но нам свое делать.

На фоне изменения позиции Трампа в отношении Украины президент Зеленский заговорил о замене нашего посла в США. Насколько это связано, и почему именно сейчас появилось это решение?

Это решение перезрело. Следует было заменить посла в течение первого месяца после инаугурации Трампа и не создавать вокруг этого точку напряжения.

Оксана Маркарова прекрасно справилась со своей ролью, но она стала заложницей внутренней политики США. Это не ее ошибка. Она делала свою работу. Вокруг нее республиканцы искусственно создали скандал в период выборов – относительно ее якобы поддержки Демократической партии. Мы с этим не согласны. И очень правильно, что сразу никто не сделал никаких шагов, чтобы отреагировать на очень недипломатичное письмо спикера Конгресса о необходимости замены посла Украины.

Решение о замене посла Украины в США перезрело, считает Богдан Яременко / Фото: УНИАН

При этом Маркарова заслуживает высокой оценки ее работы. Украинского посла в Вашингтоне знают, видят, воспринимают, приглашают. Она – желанный гость, появляется на многих событиях, чтобы украинская позиция звучала публично. Повторюсь, Маркарова стала заложницей внутренней политики США, и мы были вынуждены на это реагировать.

Как вы оцениваете кандидатуру нового посла в США, которая сейчас обсуждается, будет ли она способствовать сохранению американской помощи Украине?

В дипломатии не принято обсуждать кандидатов на должность посла до объявления указа президента о назначении, поскольку это всегда создает определенные конфликты и неуместности в восприятии посла в той стране, куда он едет. Ведь у нас это обсуждают, руководствуясь своими внутриполитическими амбициями, интересами или собственной спесью. А за рубежом это может восприниматься так: украинцы решили, что США ничего не решают и примут любого. Поэтому обсуждение кандидатуры может создать проблемы, и страна может отказаться принять этого человека.

Почему Трамп решил предоставлять оружие через НАТО, и именно Альянс будет на 100% платить за это? Что вы думаете об этом механизме?

Украина здесь выступает ледоколом и пионером. Ведь у НАТО нет никакого своего вооружения. НАТО – это организация, которая состоит из штаба и консультативных политических структур. Альянс не имеет своих войск, своего вооружения. А бюджет НАТО – это то, что страны передают туда, согласно уставу.

Поэтому механизм закупки и предоставления оружия Украине – это новелла. НАТО никогда и ни для кого не закупало вооружение. Бюджет НАТО состоит в том числе и из национального взноса США. Очевидно, оружие для Украины будет покупаться не за эти деньги. Речь идет о фонде, который будут наполнять страны Альянса, кроме США и, наверное, Венгрии и Словакии. Деньги будут предоставлять европейские страны, Канада и др. Речь идет о большой финансовой корзине, куда будут складываться ресурсы этих стран, а дальше специалисты НАТО будут организовывать логистику проплаты и передачи вооружений.

НАТО никогда и ни для кого не закупало вооружение, а для Украины – будет, отметил Яременко / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Это новое слово для НАТО. И это неплохо для нас, потому что позволит получать вооружение более стабильно и предсказуемо. Поэтому мы получим определенный рычаг стабильности в поставках, что позволит нам лучше планировать оборону и свое оборонное строительство. Это хорошо для нас. Но, подчеркиваю, это совершенно новый механизм, новое дело, и мы будем свидетелями, как этот процесс будет происходить.

Украина будет получать только оборонительное вооружение или и наступательное? Или об этом еще рано говорить?

Да, об этом рано говорить. И до этого давление на Трампа шло не только от президента Зеленского, но и от глав государств Альянса. О необходимости продолжения поддержки обороны Украины говорилось постоянно. Этот вопрос постоянно будет оставаться темой для переговоров руководителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, Литвы, Польши, Эстонии, Швеции, Финляндии и т.д. в контактах с американцами – нам хватает тех, кто сделал вопрос Украины частью двусторонней повестки дня в контактах с американцами. Это, действительно, наши друзья.

И вообще, гораздо лучше, когда есть политическая воля, и когда четко заявлено, что оружие будет передаваться через НАТО, где США являются ведущей силой. Поэтому, имея политический сигнал своей столицы, профессионалы смогут быстро решать вопросы и не противоречить политической воле столицы.

Давление на Трампа со стороны стран Запада относительно предоставления Украине оружия сохранится, считает Яременко / Фото: СтратКом ВСУ

Всегда существовали проблемы с убеждением американской администрации в необходимости передачи Украине определенных видов вооружений, были они и при предыдущей администрации, но на каждом этапе Украина справлялась.

Вопрос в том, что мы считаем наиболее нужным, насколько сейчас нам необходимо наступательное вооружение, есть ли у нас планы наступать или же дальше будем работать в обороне, чтобы, обороняясь, нанести такие потери Российской Федерации, которые бы сделали невозможным проведение ею наступления и войны. Следует исходить из того, что Украина просит, что ей нужно, какова ее концепция. И уже тогда мы получим положительный ответ или нет. Я не уверен, что украинское оборонное ведомство и наши специалисты мыслят так, как это обсуждается в СМИ, поэтому не стоит на этом заострять внимание как на проблеме.

Как, по вашему мнению, будет реагировать Россия на изменение позиции Трампа и поставки оружия? Как может измениться интенсивность ее ударов по украинским городам, как могут измениться ее действия на фронте и т.д.?

Действия России никак не изменятся в зависимости от позиции США. Чем больше и лучше вооружение мы получим, тем больше поражения будем наносить России, тем системнее и эффективнее мы будем обороняться.

Россия и так делает все, что она может. В плане наземных операций она пользуется своим преимуществом в воздухе, продавливает оборону и дальше неспешно продвигается. В остальном Россия делает ставку на терроризирование населения Украины, то есть громкие огромные атаки. Это никак не зависит от США, потому что определенное количество дронов и ракет РФ может производить и применять, независимо от того, что говорит Вашингтон.

Россия показала все, на что способна, не стоит ожидать чего-то нового. В военно-техническом смысле что-то может добавляться или убираться, но в плане военного и политического реагирования мы уже видели все, и ничего нового противник не предложит.

Кроме того, в течение последнего года мы видели ситуации, когда действия разных стран напрямую затрагивали и грубо нарушали военные интересы России, в частности в Сирии и Иране, но она ничего не смогла противопоставить этому. Более того, Россия не хотела ничего активно делать. Очевидно, из-за нехватки ресурсов, потому что все ее ресурсы сосредоточены на Украине.

Россия осознает ограниченность своих ресурсов. И это подтверждает мою мысль о том, что мы уже видели все, что Россия может. И ничем она нас не удивит.

Украина уже видела все, на что способна Россия, удивлять ей нечем, считает Яременко / Фото: ГосЧС

Как дальше могут складываться отношения и общение Трампа и Путина? Трамп неоднократно говорил, что он недоволен Путиным. Во что может вылиться это недовольство? Может быть принят законопроект Грэма о санкциях?

Если говорить об этом законопроекте, то Трамп работает на его смягчение.

Этот пиетет Трампа к России и Путину никуда не денется. И наша подозрительность еще не раз получит новые факты, которые подпитывают мысли о контактах между США и Россией на самом высоком уровне. Но, думаю, что в перспективе года-двух эти контакты будут стихать и будут минимизироваться. Путин действует в рамках своего понимания интересов России – варварского и средневекового. Если Трамп считал, что "хорошие разговоры" с Путиным должны приводить к затиханию боевых действий, то Путиным это воспринималось с точностью до наоборот. Такая ситуация сохранится.

Разве что произойдет что-то чрезвычайное в России, что заставит Путина пересматривать подходы к войне в Украине и искать способ как можно быстрее прекратить ее. Это могут быть внезапные поражения российских войск на фронте или экономические катаклизмы, которые повлекут за собой социальные и политические проблемы. Я бы особо на это не надеялся, но теоретически возможны ситуации, которые заставят Путина менять подход.

Если этого не произойдет, то будет происходить все, что и сейчас. Но при этом Трамп будет приобретать понимание того, что контакты с Путиным ему не дают ничего, кроме проблем: ему нечего сказать прессе и общественности, разве что признать, что ошибся.

Чем Путин так очаровал Трампа или что пообещал ему, что у того сохраняется такая непоколебимая симпатия к Путину, и он не оставляет попыток договориться с Россией?

Возможно, срабатывают определенные чисто психологические факторы, сходство подходов. Возможно, Трамп видит себя таким же, как Путин. Не хочу повторять, потому что нет подтверждений, но есть немало теорий заговора, например, о наличии компроматов на Трампа.

Что-то иррациональное в отношении Трампа к Путину действительно есть, но есть и определенный предел: у Москвы нет того, что сделало бы невозможным разворот Трампа от России.

Сейчас наступает новый этап, и Трамп докажет, что может сделать разворот от России, который нам выгоден и нужен.

За год-два контакты Путина и Трампа минимизируются, считает Яременко / Фото: kremlin.ru

Как вы оцениваете перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине или прекращению огня?

Нам следует прислушаться к немецкому лидеру Мерцу. Сейчас он говорит то, о чем президент Украины хотел сказать на той злосчастной встрече в Белом доме: переговорного процесса по Украине нет, потому что на него не появляется основной участник – Россия, которая и начала эту войну. Война началась, потому что Россия не хотела вести переговоры и стремится решить вопрос силой и войной.

Изменить подход Путина относительно продолжения боевых действий могут или убедительные победы ВСУ (на которые я бы пока не рассчитывал), или серьезные экономические, социальные или политические потрясения в самой России.

Россия поставила на войну и силу. Она не видит переговоров, кроме тех, где Украина подпишет капитуляцию и согласится на все условия России. То есть сейчас Россия не готова ввести переговоры – только высказывать ультиматумы. Она не готова менять свою позицию. Россия убеждена, что способна успешно закончить эту военную кампанию военными средствами.

Впрочем, сторонников этого мнения в России становится все меньше. Это очевидно, потому что даже среди самых "упоротых зетников" (простите за лексику) растет понимание того, что все происходящее в Украине – это ошибка. Но это не позиция Путина и его окружения. Они убеждены, что любое, кроме победы, является смертью для них, поэтому они воюют за продолжение режима, своего существования, сохранение собственного влияния на Россию и тому подобное.

Поэтому нет никакого переговорного процесса. Если мы обмениваемся пленными, это вовсе не означает, что мы приближаемся к завершению войны или достижению договоренности о мирном соглашении. Этих переговоров нет, их Россия не ведет. Мы уже готовы к переговорам, но Россия не появляется на них.

Если Мерц уже прямым текстом говорит, что ресурсы дипломатии исчерпаны, если Трамп начал менять свою позицию, то что дальше, как будут действовать Европа и США дальше? Будут ли они наращивать объемы помощи настолько, чтобы произошел перелом ситуации в пользу Украины?

Как по мне, у нас нет никаких вариантов закончить эту войну, кроме как перенести ее на территорию России. На нашей территории россияне могут воевать вечно, как бы сложно им ни было, если при этом российская территория не страдает. Поэтому я вижу огромный смысл в том, что несмотря на все трудности делает наше военное командование – операции с заходами на территорию России и удары по территории РФ.

Но, очевидно, этот подход не воспринимают наши партнеры. Или не воспринимают в той мере, чтобы помочь его реализовать из-за страхов.

На территории Украины Россия может воевать вечно, закончить войну можно, только перенеся ее на российскую территорию, считает Яременко / Фото: Минобороны РФ

Поэтому я считаю, что возможность нанести России военное поражение есть, но возможность это сделать зависит от того, насколько мы будем обеспечены ресурсами. Наши ресурсы тоже не безграничны. Если нас вооружат настолько, чтобы мы могли просто стеной стать на определенном месте, и россияне будут драться и драться без возможности продвинуться, то это приведет к замораживанию конфликта. Это будет неудачный мир, несправедливый для нас.

Справедливое для Украины завершение войны – это вопрос совместного с партнерами видения военной стратегии. И я не думаю, что мы здесь нашли с ними общий язык.

Вы говорите о способности России воевать вечно на нашей территории. А Россия может, как утверждает издание The Economist, наступать 89 лет, чтобы захватить всю Украину?

У России нет 89 лет. Эти расчеты базируются на скорости продвижения российских войск в течение определенного периода. Но эта скорость может меняться, российские войска могут отступать и тому подобное. Это вообще не имеет никакого смысла – говорить о перспективе 50 лет.

Что касается способности России продолжать войну, то от российских экспертов мы слышим, что эта способность ограничивается 2026-2027 годами, поскольку РФ подходит к пределу своих экономических ресурсов. Человеческий ресурс у России еще есть, и она значительно успешнее нас в поисках человеческих ресурсов за рубежом. Ее союзники оказались более решительными, как видим на примере КНДР. Зато партнеры Украины за рубежом еще не готовы предоставить людей для ведения войны.

Тем не менее, Россия не сможет вести войну такой интенсивности, как сейчас, очень долго, это невозможно. Это уже видят россияне, и у них это вызывает много вопросов. Россия, захватывая несколько сел на территории Украины за год, теряет Сирию и плацдарм в Иране, РФ окружают враждебные страны (Швеция и Финляндия становятся членами НАТО), недружественные страны к РФ побеждают дружественную. Все это результат того, что Россия воюет в Украине. Захват сел на территории Украины за год – это не единственный показатель. Есть и другие, которые свидетельствуют о том, что Россия не побеждает, что нет у нее 90 лет для проведения наступательной операции в Украине.

Пока нам не удается убедить европейцев в том, что политически безопасно перебросить войну на территорию России, наносить ей там больше ущерба, чем она получает на территории Украины, что-то понемногу захватывая.

С одной стороны, европейцы не готовы бросить Украину, в с другой - они не намерены 90 лет финансировать войну. Фраза лидера Германии о том, что он не видит дипломатического решения конфликта, свидетельствует о том, что будут искаться недипломатические пути. А, значит, надо с нами начать говорить о реализации того сценария, который мы пытаемся реализовать собственными силами – победить Россию.

При этом я не говорю об установлении украинского флага над Кремлем. Но Россию можно поставить в ситуацию, когда ее граждане не поймут, что происходят, и потери на территории РФ будут слишком велики для того, чтобы прогнозировать продолжение нормальной экономической, финансовой и другой деятельности российского общества. Этого мы можем достичь, это абсолютно реалистично, учитывая полную неэффективность российской власти и огромную слабость региональных элит.

Россия проявила уже все свои слабости, которые очевидны и для военных, и для политиков, и для экспертов. Вопрос лишь в том, готовы ли мы воспользоваться ими. Как по мне, у нас нет другого выхода, кроме как попробовать это сделать.

О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред