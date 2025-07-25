РФ начала использовать новую ракету 'Изделие 180': СМИ раскрыли, в чем ее опасность

Ракета до сих пор официально не состояла на вооружении РФ, лишь недавно появились ее изображения под крылом Су-57.

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Россияне используют новую ракету "Изделие 180" / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, t.me/war_home

Кратко:

РФ начала применять новую дальнобойную ракету "Изделие 180" (К-77М, Р-77М)

Ракета предназначена для истребителей Су-35 и Су-57

Заявленная дальность действия - до 190 км

Россия начала использовать новую дальнобойную ракету "Изделие 180", К-77М или Р-77М. Ими российские оккупанты пытаются поражать украинские самолеты. Об этом пишет Defense Express.

"Изделие 180", К-77М или Р-77М - это новая российская ракета класса "воздух-воздух", созданная на базе советской Р-77. Она предназначена для современных истребителей Су-35 и пятого поколения Су-57.

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Оригинальная Р-77 (РВВ-АЭ, "Изделие-170", K-77) была разработана в 1980-х годах в СССР в конструкторском бюро "Вымпел" как ответ на американскую AIM-120 AMRAAM. Главной особенностью стало использование активной головки самонаведения.

Ракета имела дальность около 70-80 км и была узнаваема по уникальным решетчатым рулям, которые должны были раскладываться во время полета. Однако на практике эта система не работала и вызывала дополнительное аэродинамическое сопротивление, а также увеличивала заметность ракеты и самолета-носителя.

Модернизации Р-77

В 2003 году начали разработку модернизированной версии Р-77-1 (РВВ-СД, "Изделие 170-1", K-77-1). Она получила улучшенную активную радиолокационную головку самонаведения с большей дальностью обнаружения цели и дополнительный пассивный канал наведения на помеху. Корпус ракеты также был переработан для лучшей аэродинамики. Испытания этой версии завершились в начале 2010-х.

В 2010-х годах начали разрабатывать "Изделие 180", К-77М или Р-77М - новую модификацию для Су-57. Отличием стал отказ от решетчатых рулей в пользу обычных, что улучшило аэродинамику и якобы позволило размещать ракету во внутренних отсеках самолета.

По данным издания, на официальных российских фото ракета изображена на пилоне под крылом Су-57, однако по информации она должна размещаться во внутреннем отсеке вооружения самолета.

Ракета "Изделие 180" получила новый двухрежимный твердотопливный двигатель, якобы обеспечивающий дальность до 190 км по высотным целям. Она также имеет новую активную фазированную антенную решетку в головке самонаведения, что повышает дальность и устойчивость захвата цели.

"В РФ о завершении разработки этой ракеты регулярно писали еще с 2020 года. Но, очевидно, только сейчас ракета была доведена до стадии подконтрольной эксплуатации. Что касается носителей, то кроме Су-57 ракету К-77М (Р-77М) может применять Су-35. При этом фотография самолета с этой ракетой в российских источниках появилась только на днях", - отметили аналитики.

Угроза для Украины

Учитывая тактику использования российской авиацией высоковольтного патрулирования, дальнобойная ракета "воздух-воздух" представляет значительную угрозу. Если раньше дальнобойной ракетой была преимущественно Р-37 с меньшей реальной дальностью, то сейчас появилась новая Р-77М с обновленной системой наведения и большей дальностью.

В то же время дальность полета таких ракет очень зависит от условий пуска: высоты, скорости самолета-носителя и цели, курса и других факторов. Россия традиционно декларирует максимальные, идеализированные показатели дальности.

"И любое увеличение дальности вражеской ракеты - это дополнительные возможности для противника и угроза. Более того, использование врагом новой ракеты с новой головкой самонаведения возможно требует обновления и комплексов РЭБ на украинских самолетах", - добавили в Defense Express.

Новые ракеты и дроны РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия испытывает новую модификацию дронов - "белые Шахеды", оснащенные искусственным интеллектом, машинным зрением и радиоуправлением. По словам военного аналитика Олега Жданова, их массовое производство маловероятно из-за высокой стоимости и ограниченной дальности.

Также РФ применила новую управляемую авиабомбу-ракету "Гром-1" во время атаки на Днепр. Как сообщил политолог и бывший инженер КБ "Южное" Александр Кочетков, это оружие - гибрид бомбы и ракеты Х-38 с дальностью до 150 км.

Кроме этого, Россия помогает Северной Корее модернизировать баллистические ракеты KN-23, которые уже применяет против Украины. Москва планирует получить до 200 таких ракет в этом году.

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