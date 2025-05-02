Украина создает собственную баллистику: Зеленский раскрыл подробности о новом оружии

Украина работает над разработкой собственного баллистического оружия. Приоритетом является скорейшее завершение этого процесса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Президент провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой заслушал доклады об обеспечении бригад, комплектации подразделений и развитии украинской ракетной программы.
"Задача - максимально ускорять создание нашей украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - отметил глава государства.
Также президент провел совещание по усилению авиации Украины. Зеленский рассказал, что обсудили украинские F-16, которые уже прибыли в страну, а также о тех самолетах, которые в ближайшее время будут в Украине.
"Были кадровые решения для того, чтобы управление военной авиацией стало сильнее. Это решение и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе. И мы видим сейчас, что есть очень неплохие результаты, и я хочу поблагодарить всех, кто прилагает свои усилия, чтобы наша военная авиация развивалась", - рассказал Зеленский.
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