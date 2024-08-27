Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

Президент подчеркнул, что это важное для обороны страны событие, однако деталей по производству открывать не стал.

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Испытания новой разработки в рамках ракетной программы прошли успешно / Коллаж: Главред, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ, скрин с пресс-конференции

Украинские силы провели испытания первой баллистической ракеты отечественного производства. Об этом 27 августа, во время пресс-конференции, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уже есть определенные наработки в рамках ракетной программы. Президент, в частности, рассекретил успешное испытание баллистической ракеты, которую впервые произвели в Украине.

"Думал, что рано об этом говорить, но хочется, чтобы была оценка общества наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю оборонно-промышленный комплекс", - сообщил глава государства. видео дня

Однако деталей относительно того, о какой ракете идет речь и как проходило ее испытание Зеленский не озвучил.

Что такое ракетная программа Украины? Ракетная программа Украины - комплекс восстановительных действий по ракетному потенциалу Украины. Активно внедряется и разрабатывается после начала военной агрессии России. Является стратегическим фактором военной безопасности Украины после потери ядерного статуса Украины, пишет Википедия.

Реализация Украиной ракетной программы

С начала российской агрессии Украина развернула собственную ракетную программу. "Укроборонпромом" и ракетчиками были определены обновленные задачи, а Зеленский сообщил, что по этой программе уже есть практические результаты.

Впоследствии стало известно, что работа над ракетной программой продолжается для того, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Напомним, в рамках ракетной программы Украина разработала новый тип вооружения, чтобы наносить удары по стратегически важным объектам на территории РФ без запроса на разрешение использования дальнобойного оружия от западных партнеров. Речь идет о "Палянице" - ракете-дроне, которая была создана из-за крайней необходимости, поскольку Россия доминировала в небе с начала войны в феврале 2022 года, а западные союзники Украины выдвинули условия по использованию своих ракет большой дальности в России.

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