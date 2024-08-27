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Без разрешения союзников: Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием

Анна Косик
27 августа 2024, 14:35
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Новое вооружение даст эффективный "ответ" на волну российских бомбардировок Украины.
Федоров, паляница, ракетная атака
Украина работает над уменьшением зависимости от поставок ракет Западом / Коллаж: Главред, фото: flickr, United24, Командование Воздушных Сил ВСУ

Украина разработала новый тип вооружения, чтобы наносить удары по стратегически важным объектам на территории РФ без запроса на разрешение использования дальнобойного оружия от западных партнеров.

Как пишет Associated Press, речь идет о "Палянице" - ракете-дроне, которая была создана из-за крайней необходимости, поскольку Россия доминировала в небе с начала войны в феврале 2022 года, а западные союзники Украины выдвинули условия по использованию своих ракет большой дальности в России.

Украинское военное руководство намекнуло, что радиус действия "Паляницы" составляет до 700 километров (430 миль) - наравне с поставленным США ATACMS. Ведь была продемонстрирована карта с различными аэродромами, включая российскую авиабазу Саваслейка, которая находится в этом диапазоне. Утверждается, что "Паляница" может добраться как минимум до 20 российских аэродромов.

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Украинский министр Михаил Федоров в комментарии изданию отметил, что Украина готовится к расширению производства подобного дальнобойного оружия. Федоров отказался уточнить дальность и текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности, но отметил, что участвует в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.

"Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня этого не ожидает", - сказал он.

Федоров сообщил, что каждая ракета стоит менее 1 миллиона долларов, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Разработка Украиной дальнобойных ракет

Напомним, Украина развернула собственную ракетную программу. "Укроборонпромом" и ракетчиками были определены обновленные задачи, а Зеленский сообщил, что по этой программе уже есть практические результаты.

Впоследствии стало известно, что работа над ракетной программой продолжается для того, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

А уже 24 августа, в День Независимости Украина впервые применила против российских оккупантов новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница". Враг был поражен .

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