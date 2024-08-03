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"Достаточно политической воли": США могут дать Украине разрешение бить по территории РФ

Анна Косик
3 августа 2024, 16:09
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Дискуссии о предоставлении разрешения на удары дальнобойным вооружением все еще продолжаются, в то же время, голосование в США показывает, что шансы у Украины есть.
Конгрес США, ATACMS
В США есть достаточно сторонников идеи разрешить Украине бить оружием по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Недавно США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, однако вопрос относительно ударов непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым.

Однако бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер считает, что сейчас у Штатов есть достаточно политической воли для принятия этого решения, причем как и у демократов, так и у республиканцев, за некоторыми исключениями. Об этом он сказал 24 каналу.

"Как вы видите в голосованиях, по крайней мере половина республиканцев стремится снять наручники с Украины и выступает за ее победу в войне. Поэтому, думаю, сейчас достаточно политической воли", - подчеркнул он.

видео дня

Кинзингер утверждает, что даже для принятия решения об ударах по приграничным территориям, откуда оккупационные войска ведут огонь по украинцам, или о предоставлении Украине танков и ракет понадобилось серьезное давление на администрацию Джо Байдена.

"Когда-то все это боялись предоставлять, чтобы не вызвать начало третьей мировой войны. Но ничто из этого не спровоцировало ее. Будем откровенны, Россия сама не заинтересована в развязывании такой войны. Пришло время понять, что Россия блефует и предоставить Украине все, что нужно для победы", - добавил Кинзингер.

Кто такой Адам Кинзингер?

Адам Кинзингер - американский политик, член Республиканской партии. Член Палаты представителей США от штата Иллинойс с 2011 до 2023 года. 29 октября 2021 года Кинзингер объявил, что не будет баллотироваться в Палату представителей в 2022 году, пишет Википедия.

Разрешение на удары оружием Запада по объектам и территории РФ

Напомним, президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров из-за запрета ВСУ свободно использовать предоставленное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ. В то же время Зеленский подчеркнул, что он "очень упорно работает", чтобы убедить союзников и получить разрешение на использование западного оружия так, как считает нужным украинская армия. Однако, по его словам, партнеры все еще опасаются эскалации.

Недавно советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан не смог четко ответить, позволит ли Вашингтон Украине использовать американское оружие для значительно более глубоких ударов по территории России.

Зато новое британское правительство подтвердило свою позицию по Storm Shadow. Использование этих ракет должно соответствовать международному гуманитарному праву, и хотя они предназначены для оборонительных целей, окончательно Украина должна сама определить их развертывание.

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