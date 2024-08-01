Мгновенного преимущества не будет, 'но': чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

США и другие западные страны готовят пилотов и техническое обслуживание F-16. В этом финансовом году США планируют подготовить 12 украинских пилотов.

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Чего ждать от F-16 в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Истребители F-16 не смогут обеспечить мгновенное преимущество в воздухе над мощной противовоздушной обороной страны-агрессора России, но они позволят Киеву перейти к военно-воздушным силам западного типа и лучше использовать американские боеприпасы. Об этом заявил старший генерал ВВС США в Европе и Африке Джеймс Гекер, передает Air & Space Forces Magazine.

"F-16 не станут золотой пулей, когда вдруг у них появятся, но теперь они получат преимущество в воздухе. Они противостоят интегрированным системам противовоздушной и противоракетной обороны... Это двигает их на шаг в правильном направлении", - сказал он.

Стоит подчеркнуть, что Западные союзники сигнализировали о неизбежном прибытии F-16 в ближайшие недели, но на сегодня Украина не комментирует, получила ли их. Планы обслуживания и вооружения этих самолетов были менее ясными. 30 июля The Wall Street Journal сообщило, что Украина получит:

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ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder;

противорадиационные ракеты AGM-88 HARM;

бомбы большой дальности и малого диаметра JDAM.

"У них они уже есть", - сказал Гекер, очевидно, имея в виду боеприпасы "воздух-поверхность", хотя он не сказал, какое именно оружие Киев получит для самолетов.

"Они их просто сбрасывают с МиГ-29 и Су-24. Теперь у них будет возможность фактически выпустить их из самолета, для которого они были разработаны, что даст им больше возможностей менять цели во время полета", - подчеркнул генерал.

Издание сообщает, что Украина установила HARM на своих самолетах производства для нацеливания на радиолокационные объекты, но без возможности динамично менять цели. Усовершенствованные капсулы нацеливания оружия на F-16 позволили бы использовать HARM более гибко с большей точностью. Даже базовый F-16 обеспечивает модернизацию нынешних украинских самолетов.

"Это увеличит возможности", - сказал Гекер.

В то же время, он не предоставил подробностей относительно планов Украины по ремонту. Известно, что США и другие западные страны готовят пилотов и техническое обслуживание F-16. Пока что в этом финансовом году США планируют подготовить всего 12 украинских пилотов, а также "десятки" персонала для обслуживания.

"Мы начали этот переход к западному оружию, к западной доктрине, к западному оборудованию, и они станут гораздо лучшими партнерами, когда они достигнут всех этих возможностей, которые мы им предоставляем. Но это не будет мгновенно. Речь идет о полудесятке или десятилетии, чтобы достичь этого момента. Но мы завели часы, и я думаю, что это хорошее начало", - сказал Гекер.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине истребителей F-16 - что известно

Напомним, 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16. Точное количество самолетов не называют, однако говорится о том, что их пока немного.

Также сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

В то же время, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16. По его словам, самолеты уже в Украине.

Какие страны обещали передать Украине F-16 / Инфографика: Главред

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