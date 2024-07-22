Чуда не произойдет: полковник сказал, почему первые F-16 не изменят ситуация в Украине

Как ожидается, первые истребители F-16 появятся в Украине уже до конца этого лета.

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Какие изменения ждут Украину после получения F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

В Украину в ближайшее время прибудут западные истребители F-16, которые могут повлиять на ход войны. В то же время не стоит ждать чуда, ведь их будет очень мало. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

Дания пообещала передать Украине шесть F-16 до конца лета. Однако пока неизвестно, прибудут они до конца июля или августа.

"В любом случае, шесть самолётов не изменят практически ничего. Это будет лишь небольшое усиление системы противоракетной и противовоздушной обороны, потому что F-16 прекрасно адаптированы для работы в паре с комплексом Patriot: может или разведчиком служить и обнаруживать ракеты на дальних подступах, или может быть перехватчиком, если РЛС комплекса будет наводить самолёт на эти ракеты", - сказал Жданов.

Полковник прогнозирует небольшое усиление и возможное выполнение огневых на какому-то отдельно взятом оперативном направлении.

"Больше эти шесть самолётов не потянут ничего. Если бы нам дали 20 F-16, как обещают, до конца года, то тогда да, это будет практически целая авиационная бригада, она наделает шума. Она может даже на одном-двух оперативных направлениях кардинально изменить ситуацию на линии фронта в нашу пользу", - добавил Жданов.

Смотрите видео с чатом Олега Жданова на Главреде:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Передача F-16 Украине - последние новости

Напомним, Украина последние полтора года проводит активную дипломатию с целью получения от западных партнеров истребителей F-16. С их появлением в украинском небе военные усилия были бы активизированы с новой мощностью. Однако поставка самолетов все еще остается обещанием этого лета.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в ближайшее время. Детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставлять России ценной информации.

В свою очередь, представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16 после их поступления в Украину. Американский генерал подчеркнул, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы.

Что такое F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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