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Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16

Юрий Берендий
17 июля 2024, 10:11
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В Пентагоне отметили, что Украина должна принимать решение относительно использования переданных ей самолетов-истребителей F-16 на суверенной территории.
Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16
В Пентагоне рассказали, где Украина может применять самолеты F-16 / Коллаж Главред, фото: US Air Force, ua.depositphotos.com

Спикер Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16 после их поступления в Украину. Американский генерал подчеркнул, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

Райдер заявил, что самолет F-16 обладает невероятными возможностями и используется как в США, так и во многих странах НАТО и других государствах мира. Он отметил, что эта высокотехнологичная система требует специального обучения не только для управления, но и для ее обслуживания и поддержки.

"Коалиция по усилению воздушных сил Украины в рамках формата "Рамштайн" очень упорно работает вместе с Данией и Нидерландами, а также с США над тем, чтобы не только обеспечить подготовку украинских пилотов, но и украинских техников, а также над вопросами технического обслуживания этих самолетов и над тем, как лучше эксплуатировать их в условиях опасности, с которой будут сталкиваться украинские пилоты", - пояснил представитель Пентагона.

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Американский генерал подчеркнул, что решение об использовании самолетов F-16 на суверенной территории Украины будет принимать сама Украина. США же будут работать с международным сообществом, чтобы обеспечить украинским военным возможность обслуживать, содержать и эксплуатировать эти самолеты.

Он также прокомментировал мнения экспертов о том, что пока Россия сможет размещать свою ПВО в зонах, куда не достигают ракеты ATACMS, Украина не сможет полноценно использовать F-16. Представитель Пентагона отметил, что США регулярно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы удовлетворить их потребности в защите суверенной территории и возвращении оккупированных земель.

"И мы шаг за шагом работали с украинцами, чтобы понять их потребности и попытаться развить поддержку, необходимую для защиты суверенной украинской территории. Недавно мы санкционировали использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам", - напомнил он.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Когда Украина получит самолеты F-16 - что известно о позиции США по ударам по РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в приграничных районах России и на временно оккупированных территориях Украины количество российских систем ПВО и радиолокационных станций заметно уменьшается. Воздушные силы ВСУ активно работают над созданием условий для размещения истребителей F-16, которые ожидаются в Украине летом-осенью 2024 года. Об этом сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Генерал-майор Пэт Райдер подчеркнул, что политика США относительно "глубоких" ударов Украины по России остается неизменной - Вашингтон выступает против и не позволяет атаки ракетами ATACMS,

Кроме того, удары ВСУ американским оружием вглубь России в ответ на террористические атаки ВС РФ по Украине считаются Белым домом "нереалистичными". Старший директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер аргументировал это тем, что такие удары не изменят ситуацию на поле боя из-за больших размеров Российской Федерации.

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