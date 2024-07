Для чего ВСУ уничтожают российские системы ПВО: в США дали объяснения

В приграничных районах России и на временно оккупированных территориях Украины заметно уменьшается количество российских систем ПВО и радиолокационных станций. Воздушные силы ВСУ активно работают над созданием условий для размещения истребителей F-16, ожидаемых в Украине летом-осенью 2024 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 16 июля сообщил об ударе украинских сил по позициям С-300 в оккупированной Донецкой области, а также отметил, что за неопределенный период времени было уничтожено в общей сложности 20 пусковых установок С-300 и 15 радиолокационных станций.

Сырский также опубликовал геолокационные кадры, на которых видно, как украинские силы используют кассетные боеприпасы для удара по российским системам ПВО, расположенным к востоку от оккупированного Мангуша в Донецкой области (к западу от Мариуполя).

Также основатель подразделения KRAKEN Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Константин Немичев 12 июля сообщил, что украинские силы уничтожили четыре российские системы С-300, которые использовались для ударов по Харькову в течение неопределенного времени.

ISW также сообщили, что Совет депутатов Краснинского сельского поселения Волгоградской области РФ объявил о ликвидации командира российской батареи С-300 в результате удара украинских ЗРК на харьковском направлении 12 июля в 13:00 по местному времени.

Совет депутатов ранее отмечал, что командир батареи С-300, который погиб 12 июля, в своем недавнем письме упоминал, что удары ВСУ по российским средствам противовоздушной обороны за последние две недели убили двух российских командиров батарей ПВО. ISW предполагает, что это касается периода в июне - начале июля 2024 года.

В Институте изучения войны напомнили о словах Сырского, что украинские силы активно уничтожают средства ПВО России с целью создания условий для успешного применения ударной авиации ВСУ в ожидании поставок истребителей F-16.

"Поставки F-16 в Украину, скорее всего, начнутся в небольших количествах, а ограничения по материальной части и обучению, скорее всего, не позволят украинским силам в 2024 году масштабно использовать самолеты с фиксированным крылом", - напомнили в ISW. Официальный Киев отмечал, что F-16 намерены использовать в рамках более широкой системы противовоздушной обороны Украины.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.