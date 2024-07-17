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Для чего ВСУ уничтожают российские системы ПВО: в США дали объяснения

Юрий Берендий
17 июля 2024, 08:23
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В Институте изучения войны отмечают, что Силы обороны Украины активно уничтожают российские системы ПВО для успешного применения истребителей F-16.
Для чего ВСУ уничтожают российские системы ПВО: в США дали объяснения
В ISW назвали цель украинских ударов по системам ПВО России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

В приграничных районах России и на временно оккупированных территориях Украины заметно уменьшается количество российских систем ПВО и радиолокационных станций. Воздушные силы ВСУ активно работают над созданием условий для размещения истребителей F-16, ожидаемых в Украине летом-осенью 2024 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 16 июля сообщил об ударе украинских сил по позициям С-300 в оккупированной Донецкой области, а также отметил, что за неопределенный период времени было уничтожено в общей сложности 20 пусковых установок С-300 и 15 радиолокационных станций.

Сырский также опубликовал геолокационные кадры, на которых видно, как украинские силы используют кассетные боеприпасы для удара по российским системам ПВО, расположенным к востоку от оккупированного Мангуша в Донецкой области (к западу от Мариуполя).

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Также основатель подразделения KRAKEN Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Константин Немичев 12 июля сообщил, что украинские силы уничтожили четыре российские системы С-300, которые использовались для ударов по Харькову в течение неопределенного времени.

"Командир российской С-300, скорее всего, погиб во время украинского удара по оккупированному Мариуполю, поскольку время смерти командира приходится на 15 минут после удара по российскому ЗРК С-300 под Мариуполем 12 июля. В то же время, ISW не обнаружил признаков украинского удара по российским средствам ПВО в Белгородской области 12 июля и не может подтвердить точное место этой атаки", - говорится в отчете.

ISW также сообщили, что Совет депутатов Краснинского сельского поселения Волгоградской области РФ объявил о ликвидации командира российской батареи С-300 в результате удара украинских ЗРК на харьковском направлении 12 июля в 13:00 по местному времени.

Совет депутатов ранее отмечал, что командир батареи С-300, который погиб 12 июля, в своем недавнем письме упоминал, что удары ВСУ по российским средствам противовоздушной обороны за последние две недели убили двух российских командиров батарей ПВО. ISW предполагает, что это касается периода в июне - начале июля 2024 года.

В Институте изучения войны напомнили о словах Сырского, что украинские силы активно уничтожают средства ПВО России с целью создания условий для успешного применения ударной авиации ВСУ в ожидании поставок истребителей F-16.

"Поставки F-16 в Украину, скорее всего, начнутся в небольших количествах, а ограничения по материальной части и обучению, скорее всего, не позволят украинским силам в 2024 году масштабно использовать самолеты с фиксированным крылом", - напомнили в ISW. Официальный Киев отмечал, что F-16 намерены использовать в рамках более широкой системы противовоздушной обороны Украины.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Поставки F-16 в Украину - когда Украина получит F-16

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале процесса передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Эту информацию он предоставил во время NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходил саммит НАТО.

По данным Bloomberg, Украина рассматривает возможность размещения эскадрильи F-16 от 15 до 24 самолетов. Другой источник также подтверждает, что Киев ожидает получения шести самолетов F-16 этим летом и до 20 до конца года.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква прокомментировал графики поставки истребителей F-16 от стран-партнеров. Он отметил, что Украина уже имеет информацию о планируемых датах передачи самолётов, но некоторые страны планируют осуществлять этот процесс в течение длительного времени.

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