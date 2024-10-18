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Уничтожается целая армия РФ: Маломуж рассказал о новой стратегии войны

Анна Косик
18 октября 2024, 03:02
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Враг продолжает наступательные операции тактического уровня на тех участках фронта, которые определил для себя как приоритетные.
ВСУ
Враг нацелился на несколько важных украинских городов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Потеря украинскими силами контроля над Угледаром несколько осложнила ситуацию на фронте, однако не прекратила борьбу с двух сторон. Среди приоритетных для врага направлений есть в частности Покровск, Торецк, Селидово и Часов Яр.

Об этом во время времени на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. По его словам, враг, кроме этого, постоянно атакует ВСУ в горячих точках, вот как на Харьковщине, Купянском и Запорожском направлениях.

При этом Силы обороны Украины не просто "сидят в обороне", они контратакуют противника и меняют тактику на маневренную войну, чтобы нейтрализовать противника на выступлениях нестандартными действиями.

"Удары должны наноситься по выступам, или "клещам", где противник пытается окружать города, удары с флангов и тыла. Силы специальных операций должны не в окопах работать, а по тылам и флангам, чтобы враг не мог проводить такие операции, как по Волчанску и Авдеевке: там противник заходил с флангов, окружал и уничтожал город, после чего нам приходилось выходить оттуда", - подчеркнул Маломуж.

Украинский генерал также подчеркнул важность эффективного уничтожения вражеской силы. Поскольку сейчас ВСУ ликвидируют около по 1200 военнослужащих РФ в день, так за два месяца уничтожается целая армия. На руку Украине в этом сыграла и Курская операция, которая оттянула 55 тысяч оккупантов.

Смотрите видео о том, какие новые угрозы могут ждать ВСУ на фронте:

"Сейчас часто спрашивают - а что же дала Курская операция. Она оттянула силы врага, и россияне не бросили эти войска на Покровск, Часов Яр и Краматорск, а группировка такой численности очень усилила бы позиции врага. Кроме того, враг был вынужден оттянуть огневые средства, которые стреляли по Сумщине, Харьковщине и др. К тому же эта операция стала ударом по военно-политическому престижу Путина", - добавил он.

Маломуж назвал также главный фактор в ведении войны сейчас - это подготовка новой стратегии, предусматривающей удары по территориям, оккупированным врагом. Украине нужно наносить удары по слабым местам РФ, чтобы не войти в затяжную фазу войны, которую навязывает Кремль.

Кто такой Николай Маломуж?

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, украинские военные предупредили, что в районе города Селидово армия страны-агрессора России усилила штурмы. Теперь враг атакует украинские силы с бронетехникой, чтобы продвигаться дальше.

Селидово/Селидове
Селидово / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что оккупанты не покидают и своих попыток добраться и продвинуться до города Купянск в Харьковской области. Все, что они хотят - это мести, ведь помнят, как в 2022 году их оттуда выбросили украинские воины.

Аналитики DeepState ранее сообщали, что Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. При этом российские оккупанты имеют успехи возле четырех населенных пунктов на Донбассе.

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