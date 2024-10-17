Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж

Украина готовит неожиданные операции в РФ и на оккупированных территориях, и у нее есть шанс вернуться к границам 1991-го за год, считает Николай Маломуж.

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Разрешение бить вглубь РФ не критично, у Украины есть собственные средства, бьющие на 2 тысячи км – Маломуж / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем. Общаясь с читателями, он объяснил, почему для Украины не является критичным разрешение бить западным оружием вглубь России, рассказал, какие неожиданные операции готовит украинское командование на территории РФ, кроме Курской, назвал условия, при которых украинское государство вернется к границам 1991-го в течение года, а также предупредил о подготовке Россией на зиму ракетных атак, которые приведут к большему количеству жертв.

Представляем стенограмму чата с Николаем Маломужем.

Simon: Зачем Россия вывела на боевое дежурство Ярс в Новосибирске? Это очередная игра ядерными мышцами или подготовка к ядерному витку в войне?

Николай Маломуж: Война России против Украины и Запада сопровождается мощными информационными посылами. И угрозы ядерным оружием – это аргумент, который Москва использует для сдерживания западных государств и запугивания нашей страны. Существенных успехов в войне у России нет, поэтому ей нужно показать, что перспектива использования ядерного оружия вполне реальна. Это делается для формирования образа сильного политического руководства Российской Федерации в глазах Украины, Запада и россиян – руководства, которое способно защитить Россию, нанеся ядерные удары по территориям западных стран и нашей страны.

Вывод Ярса на боевое дежурство в Новосибирске – это очередная информационная атака. Его использование крайне маловероятно. Россия прекрасно понимает, что, разворачивая системы и комплексы, способные нанести ядерный удар, она сразу же вызывает пристальное внимание США, Британии, Франции и других стран, причем не только западного блока, но и Китая и Индии, которые расценивают попытку использования ядерного оружия и начало ядерной войны как попытку уничтожения человечества.

Моделирование ситуации войны США и России, когда рассчитывались удары стран друг по другу, показало, что это приведет к гибели человечества. Ведь такие удары спровоцируют мощные цунами, способные снести все живое на Земле. Поэтому, разумеется, все страны, в том числе партнеры РФ, против такого сценария, и Москва это знает.

Тем не менее, Российская Федерация будет играть на грани фола и угрожать, а системы Ярс и другие подобные будут ежедневно разворачиваться для боевого дежурства. Ничего нового в этих действиях Москвы нет. По линии разведки я знаю, что подобные российские системы ежедневно выходят на боевое дежурство, и так происходит на протяжении десятков лет. Россияне разворачивали и разворачивают Ярсы, SS-18, SS-20, Сатана и так далее. Речь идет о комплексах, способных запускать баллистические ракеты дальностью 10-15 тысяч км, то есть таких, которые могут достигать США и других стран мира. Такие боевые дежурства происходят давно, еще со времен Советского Союза. Россия всегда угрожала миру таким образом.

Россия играет на грани фола и угрожает Украине и Западу Ярсом – Маломуж / Главред

Так что в этой ситуации с Ярсом ничего особенного и нового нет. Но картинку показало телевидение, чтобы продемонстрировать готовность России к применению ядерного оружия.

Кроме того, Россия изменила концепцию ядерной войны и отныне может применить ядерное оружие, если ее территории будут угрожать беспилотники и различные боевые системы.

Все эти заявления и вывод Ярса создают определенный фон перед заседанием Рамштайн, которое должно решить стратегические вопросы поставок оружия, техники, боеприпасов, предоставления разрешения бить западным оружием по военным объектам на территории России и тому подобное.

Диденко Г.: Почему США никак не предоставят Украине разрешение бить вглубь территории России? Когда это может произойти? И что это изменит, это станет переломом в войне?

Николай Маломуж: Стратегически это ничего не изменит. Если бы речь шла о сотнях ATACMS, Storm Shadow, SCALP-T и так далее, которые бы создали наше преимущество на фронте, это было бы серьезным шагом. А когда речь идет о десятках этих систем, они будут эффективно использоваться на поле боя, по оккупированным территориям и конкретным целям на территории России (пусковые установки, аэродромы, склады боеприпасов и площадки пуска дронов), но проблему не решает.

Впрочем, у нас на порядок больше дронов, которые бьют на расстояние до 2 тысяч километров, наши собственные тактические ракеты такой же дальности, например, Ониксы. И никакое разрешение для их использования не требуется. При этом беспилотников у нас сотни тысяч, а не десятки, как ATACMS. И никто не спрашивает, почему мы их используем.

Так что главное, что мы можем применять собственные средства: С-300 и С-400, дроны или ракеты КБ "Луч", а тем более КБ "Южное". А разрешение бить западным оружием – это дополнительный элемент, просто на нем акцентируется наше внимание и наших союзников.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Союзники боятся новой эскалации с Россией, поэтому не дают разрешение, а мы почему-то думаем, что это решающий момент в войне. Но нет, подчеркиваю, разрешение бить западным оружием – это лишь дополнительная возможность.

Впрочем, для западных средств есть масса объектов на оккупированных территориях, контролируемых врагом, и это также не требует разрешений: аэродромы на территории Крыма, пусковые установки С-300 и С-500 и аэродромы, с которых поднимаются в воздух самолеты для нанесения ударов КАБами. И такой работы тоже очень много.

Поэтому пока мы можем использовать западное оружие по местам, где враг держит тактические и стратегические ресурсы на оккупированных территориях. А разрешение бить им по российской территории – это дополнительный фактор давления на РФ, не более. Ситуацию на поле боя это разрешение не изменит. Если наши собственные средства достают на 2 тысячи километров, мы можем дотянуться до мест базирования стратегических бомбардировщиков. И по этим аэродромам мы можем постоянно наносить удары.

Ракета ATACMS. Разрешение бить вглубь России западным оружием – лишь дополнительная возможность, которая не приведет к перелому в войне, считает Маломуж / Википедия

Главное сейчас – ежедневно атаковать российские аэродромы, где взлетают самолеты для бомбардировки КАБами Харькова, Запорожья и других населенных пунктов. Наша задача – сделать так, чтобы эти самолеты вообще не могли подняться в воздух. А это значит, что по этим аэродромам нужно запускать по тысяче дронов ежедневно. У нас заявляют, что мы производим уже около миллиона дронов, а это уже немало, чтобы не допускать таких ударов. Также нам постоянно нужно бить по пусковым установкам дронов: по тем, что находятся на оккупированных территориях – западным оружием, а по тем, что расположены на территории России – нашими средствами, достающими на расстояние 2 тысячи километров.

Следовательно, на данный момент получение разрешения на использование западного оружия по территории России не является критическим. И я думаю, что США будут воздерживаться от предоставления такого разрешения, потому что боятся эскалации, как сказали Байден, Остин и руководство ЦРУ. Возможно, мы добьемся разрешения Британии и Франции, но только на использование их оружия в отдельных случаях, по конкретным военным объектам на территории России: отдельным аэродромам, пусковым установкам, складам боеприпасов. И я думаю, что мы этого достигнем на Рамштайне в дополнение к тем поставкам оружия, о которых будет идти речь.

Gatto: Николай Григорьевич, как вы оцениваете последствия от потери нами Угледара и ситуацию на фронте в целом? Какие еще важные для нашей обороны населенные пункты есть угроза потерять в ближайшее время, где самая опасная ситуация?

Николай Маломуж: Враг продолжает наступательные операции тактического уровня на тех участках фронта, которые определил для себя как приоритетные: Покровское, Торецкое, Угледарское направления, Селидово, Часов Яр. Есть горячие точки, где российские войска постоянно атакуют: север Харьковщины, Купянск, в направлении Запорожья (Роботино и Орехово). Особенно тяжелые бои идут за Торецк, Селидово, Нью-Йорк.

Вместе с тем, мы проводим контратаки, изменили тактику – ведем не только оборону, но и маневренную войну. Удары должны наноситься по выступам, или "клещам", где противник пытается окружать города, удары с флангов и тыла. Силы специальных операций должны не в окопах работать, а по тылам и флангам, чтобы враг не мог проводить такие операции, как по Волчанску и Авдеевке: там противник заходил с флангов, окружал и уничтожал город, после чего нам приходилось выходить оттуда. Нестандартными действиями наших войск должны быть нейтрализованы такие выступления.

Особенно тяжелые бои идут за Торецк, Селидово, Нью-Йорк, отметил Маломуж / ОК "Запад"

Очень важно, что мы ежедневно уничтожаем резервы врага – 1200 человек и более. Так, за два месяца уничтожается целая армия. Плюс операция на Курщине оттянула 55 тысяч воинов противника, а также силы и средства врага – все это не пошло на восток, а двинулось на Курщину. Сейчас часто задаются вопросом – а что же дала Курская операция. Она оттянула силы врага, и россияне не бросили эти войска на Покровск, Часов Яр и Краматорск, а группировка такой численности очень усилила бы позиции врага. Кроме того, враг был вынужден оттянуть огневые средства, которые стреляли по Сумщине, Харьковщине и пр. К тому же эта операция стала ударом по военно-политическому престижу Путина.

Поэтому Курская операция является важной, но в ряде других, возможно, в разных местах на территории России.

А главное – ведется подготовка новой стратегии ведения войны и наносятся удары по территориям, оккупированным врагом. Россия навязывает нам затяжную войну, поэтому нам следует наносить удары там, где враг не ожидает, где его слабые места.

Joker: Какова вероятность, что россиянам таки удастся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, причем еще до нового года?

Николай Маломуж: Российским войскам, думаю, не удастся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца года. Потому что мы, отойдя от того же Угледара к другим секторам, готовим укрепленные позиции, то есть мощные инженерные сооружения. Мы планово отходим на них, и там, где отошли, на пристрелянных участках фронта наносим вал огня. С Угледаром сложнее, потому что там были укрепления, которые враг занял и теперь может их использовать.

В других местах, куда зашел противник, продвинувшись вперед на несколько километров за последние недели, уже выжжена земля. Но во время наступления мы уничтожаем большое количество вражеских солдат, и потом, после того, как враг занимает позиции, работаем по нему. У нас остаются возможности, чтобы эффективно работать в диверсионном, оперативном и огневом формате. А сами мы отходим на выгодные позиции, которые позволяют эффективно обороняться и занимать удобные рубежи, более мощные укрепления. А дальше работаем за счет новых поставок, которые поступают ежедневно. Словакия, США, Великобритания, Франция, Германия сейчас делают большие поставки на фронт.

Угледар, разрушенный и захваченный войсками РФ. По словам Маломужа, в некоторых городах, оккупированных россиянами, осталась выжженная земля / скриншот

Все это позволяет не допустить дальнейшего значительного продвижения противника, и до конца года, по моему прогнозу, больших завоеваний у врага не будет. Поскольку мы при первой же возможности будем наносить контрудары, которых россияне не ожидают, и это обеспечит наш успех.

Главред: Когда, по-вашему, станет возможным наше контрнаступление? В 2025 году?

Николай Маломуж: Сегодня Генштаб разрабатывает новую стратегию ведения войны, удар по Курщине был одним из элементов этой стратегии. Такой удар должен быть не один. Сейчас внимание сосредоточено на Курской операции, много говорится о ее успехе, о том, что она имела положительные для нас последствия, но это самоуспокоение, потому что заход в Курскую область может иметь тактические успехи, но эти успехи нивелируются, если не будет других мощных ударов на Курщине, Белгородщине и Брянщине, если не будут подготовлены другие мощные наступательные операции, направленные на освобождение наших территорий в местах, где враг не ожидает (например, на Херсонщине или в направлении Крыма). Нейтрализовав все системы коммуникаций, то есть понтонные переправы, Керченский мост, уничтожив инфраструктуру, в частности, аэродромы, мы превратим Крым в ловушку для россиян. А для этого нужно готовить системную глубокую операцию.

Под эти новые стратегические изменения будет выделяться все необходимое на заседании Рамштайн на уровне лидеров стран. После этого станет возможным изменение ситуации на фронте.

Этого можно ожидать в конце этого года и в начале следующего. Это позволит нам не только освобождать свои территории, но и выйти на переговорный процесс и урегулирование ситуации в перспективе.

Nikol: Нардеп от "слуг" Дунда заявил, что украинским войскам нужно перенести войну на территорию Беларуси – мол, это будет удар под дых Москве. Насколько это вероятный сценарий, по вашему мнению, и нужно ли это Украине?

Николай Маломуж: Я считаю, что сегодня перенос боевых действий на территорию Беларуси является нецелесообразным, более того, провокационным. Ведь Путин и пытается спровоцировать нас, чтобы мы зашли на белорусскую территорию, чтобы, таким образом, Беларусь была втянута в войну. Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские войска не будут заходить на украинскую территорию. До сих пор ему удавалось лавировать: хотя он и предоставляет разнообразные программы поддержки России, даже свою территорию, но сам в войну не вступает.

Если мы нанесем удар по Беларуси, это спровоцирует реальную войну с ней. Хотя белорусская армия не такая уж сильная, туда двинутся и российские войска. Плюс у Беларуси уже есть тактическое ядерное оружие, а наш удар развяжет руки Путину.

Поэтому это провокационная идея, и я считаю это недопустимым. Даже говорить о возможности переноса войны на территорию Беларуси – это давать поводы Лукашенко и Путину утверждать, что Украина представляет угрозу для Беларуси и готовится воевать. Наоборот, мы должны подчеркивать, что мы не воюем и не угрожаем белорусам.

Лукашенко пока лавирует. Когда он увидел успех Курской операции, он сразу заговорил о мире, мирном сосуществовании, переговорах Запада, Украины, России и Беларуси, начал предлагать переговорные площадки на территории его страны. То есть он пытается быть миротворцем, когда видит, что Россия может проиграть.

Лукашенко избегает вступления в войну, и пока ему удается не дать Путину втянуть Беларусь в бои – Маломуж / сайт Кремля

Впрочем, если Украина будет наносить прямые удары по Беларуси, начнется обратный процесс, и Беларусь будет в состоянии войны с нами.

Так что, по моему мнению, сейчас такой формат недопустим. Сейчас нужно работать на тех направлениях, которые действительно важны для обороны и безопасности, а это, в частности, направления на территории РФ. Ведь именно Россия начала войну, поэтому мы имеем право нанести по ней удары, согласно международному праву. По Беларуси мы не имеем права бить, а потому посыплются обвинения и со стороны наших партнеров, и со стороны ООН. И тогда будет негативный политический посыл для Украины, а Россия это раздует на весь мир.

Лукашенко избегает войны, а разговоры о переносе войны на территорию Беларуси являются провокацией – Маломуж / Инфографика: Главред

Главред: Глава Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщил, что Россия готовит провокацию на территории Беларуси, целью может стать Мозырский НПЗ. Зачем это России? Это ложится в канву того, о чем вы только что говорили? То есть это будет провокация, чтобы втянуть Беларусь в войну?

Николай Маломуж: Россия постоянно пытается склонить Лукашенко к войне, но он не ищет поводов для этого, потому что знает, что война создаст угрозы для него лично и его режима. Вот РФ и пытается искусственно создать эти условия. Все это приведет как минимум к эскалации, а максимум – к военным операциям. Это очень опасно.

Уже были десятки попыток разжечь войну между Украиной и Беларусью, в частности, обвинения в подготовке нами ударов по НПЗ – абсурд, но это подавалось так, будто это наши системные подготовительные мероприятия. Это делалось прежде всего для того, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что Украина вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси и готовится к ударам, которые создадут огромные проблемы белорусам – и военного, и социального, и экономического характера.

Поэтому, наоборот, мы стараемся доводить до сведения белорусов, что ничего такого не было и не будет, чтобы не была развязана война еще и с ними. Это задача наших спецслужб, дипломатов и политического руководства.

Mike: Как, по-вашему, сегодня выглядят перспективы Курской операции? Почему туда не зашли РДК или Легион Свобода России, почему российская оппозиция в эмиграции не поехала строить там новую демократическую Россию?

Николай Маломуж: Прежде всего мы декларируем, что провели спецоперацию ВСУ для формирования санитарной зоны, чтобы предотвратить возможные удары россиян по Сумщине. Ведь оперативные данные свидетельствовали о том, что РФ готовила удар по Харьковщине и Сумщине. Нейтрализация подобных активных действий России стала важным основанием для нас войти в Курскую область.

РДК и Легион Свобода России не могли осуществить такую операцию, поскольку у них нет соответствующих сил и средств. К тому же формирование буферной зоны является задачей именно ВСУ. РДК частично подключается к этим действиям, но не официально. На данный момент бойцы РДК готовятся к другим специальным задачам.

Операция на Курщине была стратегического уровня, поэтому ее проводят ВСУ и другие подразделения нашего сектора безопасности. А РДК, как правило, используется разведкой для осуществления спецопераций военного, диверсионного и социально-политического характера. Поэтому это подразделение готовится к другим операциям на территории Курщины, Белгородщины, Брянщины – туда они зайдут тогда, когда Россия будет чувствовать, что может проиграть, ведь тогда граждане РФ будут готовы принять РДК в качестве альтернативной российской силы, которая будет воевать с Путиным. Сегодня российское общество, даже представители приграничных регионов, не готовы реально поддержать оппозицию в ее борьбе с Путиным.

Рейд РДК в Брянскую область. По словам Маломужа, РДК готовится к операциям на территории Курщины, Белгородщины, Брянщины / Telegram РДК

Конечно, на фоне успеха нашей операции в Курской области они будут выглядеть не так мощно, но все равно подобные мероприятия будут готовиться для того, чтобы оттягивать войска, дезориентировать врага относительно наших планов, а также разбалансировать общественную жизнь РФ.

Leo: Поделитесь вашим видением наиболее вероятных сценариев дальнейшего развития событий в этой войне, когда она может завершиться и чем? И насколько велика угроза заморозки конфликта?

Николай Маломуж: Первый сценарий, который поддерживает Путин, – это затяжная война и заморозка. Это предполагает расширение зоны наступательных операций и давление на Запад, прежде всего на США после выборов президента. В Москве считают, что победит Трамп, хотя это еще далеко не факт. Далее РФ планирует объединить США при президенте Трампе, часть европейских стран, Китай, Индию, Бразилию, Турцию. Сейчас с этими странами россияне ведут активную работу с тем, чтобы заморозить конфликт на условиях России.

Поэтому первый сценарий – длительная война на истощение, а в феврале-марте 2025 года – заморозка на условиях Москвы: создание санитарной зоны, международных сил, которые будут контролироваться Россией (так было в Абхазии и Молдове), ограничение нашего суверенитета, отказ от вступления в НАТО.

Хотя некоторые рассматривают вероятность вступления Украины в НАТО по частям, но я скажу прямо – этого не будет. И члены Альянса не примут часть Украины, уже есть противники этой идеи. А главное будет против Россия, которая начинала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, следовательно, она не допустит, чтобы вступление состоялось по частям. Этого точно не будет. Российское руководство, в частности, Путин и Медведев, рассматривают НАТО как фишку мощного противостояния и войны. Они никогда не пойдут ни на какие уступки по вступлению Украины.

Я считаю, что наиболее реальный сценарий – это наша победа на фронте. После этого мы сможем объединить мир и выдвинуть России условия выйти с территории нашего государства под мощным влиянием наших побед и восстановления суверенитета, что произойдет под давлением стран Запада, Китая, Индии и Бразилии. Все тогда переориентируются, потому что инициатива будет на нашей стороне, и Украина сможет диктовать условия. Но до этого придется преодолеть сложный путь.

Это уже второй сценарий, который предусматривает, что мы готовим стратегические операции, не только Курскую, а еще несколько на территории России и несколько на нашей территории, которая сейчас оккупирована. Часть этих операций будут отвлекающими, а часть – направлены на стратегическое освобождение территорий.

Вступления Украины в НАТО по частям не будет, заверил Маломуж / УНИАН

Для этого нужна смена мышления военного и политического руководства, изменение стратегии ведения боевых действий, когда события будут разворачиваться неожиданно для врага, не так, как он навязывал. Подготовка к этому сценарию должна происходить в военном, кадровом форматах. Но самое главное – обеспечение возможностями нашего и западного ВПК и тем, что мы покупаем на внешних рынках.

Этот симбиоз дает перспективу за полгода подготовить такие действия, а далее в начале следующего года начать реализовывать новую стратегию ведения войны.

Главред: Уточнение относительно тех неожиданных и важных операций, которые, по вашим словам, нам нужны, вроде Курской. Эти операции уже готовятся? Или вы говорите о том, что они в идеале должны бы готовиться, но пока этого не делается?

Николай Маломуж: Еще Залужный говорил о новой стратегии войны. Когда Сырский стал главнокомандующим, он прямо заявил, что готовится новая стратегия и нестандартные действия, которые будут неожиданными для врага. В общих чертах он это очертил.

Эта стратегия постоянно готовится и разрабатывается, но это делается закрыто. И Курская операция показала, что подобные операции должны готовиться исключительно тайно, а не так, как в 2023 году, когда о наших планах по операциям знали в Москве. Это абсурд, тогда провал неизбежен.

Поэтому правильная подготовка стратегии и операций, тайная подготовка, является основным залогом успеха. И сейчас все это готовится. Но никаких расшифровок вы от меня не услышите: где, когда, какими силами и средствами. Это секретная информация, которой враг не должен владеть. Для него наши следующие действия будут очень неожиданными. Россия также знает, что мы что-то готовим, но что именно – нет. Вот по Курской операции россияне были дезориентированы: они думали, что мы там просто готовимся к наступлению российских войск, строим линию обороны. А мы пошли другим путем – нанесли удар.

Terentij: Возвращение к границам 1991 года – неизбежная перспектива или розовые мечты? Скажите искренне.

Николай Маломуж: Это будет зависеть от того, насколько мы подготовим все стратегические меры, о которых мы говорили выше. Нам нужна не затяжная война, не просто один прорыв на Курск, а альтернативные действия и мощные операции, неожиданные для врага. Только это изменит ситуацию, и тогда выход на границы 1991 года станет перспективой ближайшего года. Когда Путин начнет проигрывать на фронте, начнет приближаться и падение его режима. И тогда союзники Украины начнут требовать забрать российские войска с территории нашей страны на границы 1991 года. При таких условиях Путину позволят на время сохранить свой режим. То есть это будет не полный крах России.

Путин может пойти на вывод войск из Украины и возвращение к границам 1991 года только под угрозой краха – не только военного, но и внутреннего. Ведь когда Путин начнет проигрывать, и его партнеры (многих из них я знаю лично), и российские оппозиционеры (которые сейчас спрятались), и военнослужащие (недовольные действиями власти, особенно те, что были репрессированы) быстро объединятся против него.

Это уже будет слабый Путин, и он будет соглашаться на все варианты действий, чтобы сохранить себя, свой режим и избежать стратегического проигрыша. Ведь во время распада России и массовых выступлений будут заговоры внутри окружения Путина, и именно это будет наше время, чтобы побеждать на фронте, объединить силы Запада и других стран. Тогда Китай, Турция, Индия, Бразилия и многие другие страны Глобального Юга, а также арабские страны и страны Латинской Америки станут на сторону международного права, а это означает восстановление суверенитета Украины. При таких условиях будет формироваться новый миропорядок и новая архитектура безопасности мира.

Путин может пойти на вывод войск из Украины и возвращение к границам 1991 года только под угрозой краха – Маломуж / Сайт Кремля

В кулуарах уже готовятся новые договоренности на перспективу типа Хельсинкских соглашений. И там нет места войне, проблему надо снять. И это будет решаться на поле боя. Но для этого нужна большая работа на фронте, а также большая дипломатическая работа с нашими партнерами.

Тамара (Житомир): К каким опасностям и актам террора со стороны России готовиться в ближайшие месяцы? Что она может устроить: очередную техногенную катастрофу типа подрыва плотины, устроит блэкаут и отсутствие тепла зимой, нанесет ядерный удар?

Николай Маломуж: Прежде всего хочу успокоить всех – ядерный удар очень маловероятен. Потому что все силы и средства Запада, стран, которым Россия угрожает ядерным ударом, нацелены сегодня на РФ. Попытка применения ядерного оружия Россией означает глобальную войну, в которой в первую очередь будет уничтожена сама Российская Федерация. Поэтому эта угроза маловероятна.

Впрочем, Украина готовится ко всем сценариям. Наша ПВО сегодня может уничтожать баллистические и крылатые ракеты, которые могут быть носителями тактического ядерного боезаряда. И сегодня она сбивает безъядерные заряды, то есть у нас есть и такая практика, и такая возможность – Россия об этом знает.

Еще раз подчеркиваю, начало ядерной атаки будет означать совсем другой формат противостояния мира. Весь мир пойдет против России, потому что Китай и Индия, тоже ядерные страны, уже не раз предупреждали Путина о недопустимости этого. Поэтому он не рискнет задействовать этот сценарий.

Однако сохраняется большая опасность для нас – массированные ракетные удары России, с задействованием систем различных типов. Сейчас РФ накапливает ракеты и часто применяет комбинированные атаки дронами и ракетами. Но уже есть пауза, когда россияне не бьют ракетами. Это признак того, что противник готовит баллистические ракеты, Кинжалы и Ониксы, и крылатые ракеты для новых мощных ударов, в том числе по центрам принятия решений в Киеве и других городах, стратегическим объектам, военным и административным зданиям, энергетическим объектам и центрам коммуникации. Россия будет запускать все это в комплексе, вместе с армией дронов, чтобы перегрузить нашу ПВО, и тогда больше объектов будет поражено.

К этой опасности нам точно нужно готовиться, а гражданам не игнорировать сигналы тревоги.

Россия уже готовила такие операции. Чтобы заставить и руководство Украины, и граждан согласиться на условия Москвы, она пытается сломать дух украинцев. Когда РФ наносит каждую ночь удары дронами, это не работает, а просто вызывает негативную реакцию в ее адрес. Но зимой она будет пытаться создавать нам этими атаками больше проблем и приводить к большему количеству жертв.

С одной стороны, РФ будет применять все возможное, чтобы продвигаться на фронте, хотя бы по километру ежедневно, а с другой – наносить удары по нашим территориям, истощая украинцев дроновыми атаками и ударами ракет. Поэтому в ближайшие месяцы следует быть осторожными, потому что одним из основных аргументов РФ будут ракетные удары. После чего она будет выдвигать украинцам требование – идти на переговоры.

В то же время Москва будет апеллировать и к Западу – мол, посмотрите, сколько жертв, давайте договариваться, потому что мы пойдем до конца.

Ivannn: В день рождения Путина, который был 7 октября, многие желали ему как можно скорее скончаться. Но решит ли смерть Путина проблему, остановит ли войну?

Николай Маломуж: Устранение или смерть Путина решит чрезвычайно важную проблему. Сегодня российский диктатор сконцентрировал власть в своих руках, как когда-то Сталин. И в своем окружении Путин не воспринимает почти никого. Советы прекратить войну, которые порой к нему прорываются, вызывают у него острое личное неприятие и недоверие к своим. А Путин не доверяет никому, даже своим приспешникам. Вспомните хотя бы смещение Шойгу, Патрушева и других, и это только из-за того, что были предложены другие стратегии. Но мне известно, что многие генералы и в вооруженных силах РФ, и в спецслужбах не поддержали агрессию против Украины, а сейчас они тем более против.

Если сейчас Путина устранят, может быть другая модель руководства Россией. Однозначно не будет попытки захватить власть в Украине и продолжать войну, потому что в окружении Путина и российских элитах уже полным ходом обсуждается вопрос о том, как выходить из войны, как при этом самим не пострадать – не быть уничтоженными ни физически, ни в судебном порядке, и как потом договариваться с миром после Путина. Они будут гарантировать, что не будет агрессивной позиции России, и ее войска уйдут из Украины, а также не допустят разбалансировки России, особенно распространения ее ядерного потенциала различными частями РФ, которые в то время могут контролироваться какими-то радикалами.

Запад на это пойдет, потому что он тоже боится распада России. Особенно неконтролируемого использования стратегического ядерного оружия. Поэтому устранение Путина то ли спецслужбами, то ли естественным путем будет выходом из ситуации.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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