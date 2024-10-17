ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе — DeepState

На Покровском направлении шли бои. Силы обороны отразили девять наступательных и штурмовых действий врага.

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Аналитики Deep State обновили карту боевых действий на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил, deepstatemap

Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. При этом у российских оккупантов есть успехи возле четырех населенных пунктов на Донбассе. Об этом 17 октября сообщают аналитики мониторингового канала DeepState.

Согласно опубликованной карте боевых действий, сократилась серая зона на Харьковщине.

У ВСУ есть успехи возле Липцов / deepstatemap

Согласно данным OSINT-аналитиков, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области.

видео дня

В частности, это:

поселок Нью-Йорк;

село Катериновка;

город Селидово;

село Новоселидовка.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Тем временем в Генштабе ВСУ заявили в сводке за 16 октября, что на Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Силы обороны отразили девять наступательных и штурмовых действий врага.

На этом направлении оккупанты потеряли 155 человек личного состава, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.

Ситуация на фронте - последние новости

16 октября в Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области.

15 октября аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях, а именно:

в селе Невское Кременского района Луганской области;

в поселке Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;

в селе Водяное Покровского района Донецкой области;

в городе Торецк Донецкой области;

в селе Приютное Запорожской области.

Десантник одной из воздушно-десантных бригад ВСУ рассказал The Times, что российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года. Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов.

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