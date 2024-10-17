ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе — DeepState

Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. При этом у российских оккупантов есть успехи возле четырех населенных пунктов на Донбассе. Об этом 17 октября сообщают аналитики мониторингового канала DeepState.
Согласно опубликованной карте боевых действий, сократилась серая зона на Харьковщине.
Согласно данным OSINT-аналитиков, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области.
В частности, это:
- поселок Нью-Йорк;
- село Катериновка;
- город Селидово;
- село Новоселидовка.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Тем временем в Генштабе ВСУ заявили в сводке за 16 октября, что на Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Силы обороны отразили девять наступательных и штурмовых действий врага.
На этом направлении оккупанты потеряли 155 человек личного состава, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.
Ситуация на фронте - последние новости
16 октября в Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области.
15 октября аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях, а именно:
- в селе Невское Кременского района Луганской области;
- в поселке Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;
- в селе Водяное Покровского района Донецкой области;
- в городе Торецк Донецкой области;
- в селе Приютное Запорожской области.
Десантник одной из воздушно-десантных бригад ВСУ рассказал The Times, что российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года. Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов.
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