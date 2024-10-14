Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Небывалые темпы: в The Times раскрыли "тактику мясорубки" оккупантов РФ

Алексей Тесля
14 октября 2024, 22:34
138
Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово уничтожается от 20 до 30 оккупантов.
Небывалые темпы: в The Times раскрыли 'тактику мясорубки' оккупантов РФ
ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года.

Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов, рассказал The Times десантника одной из воздушно-десантных бригад ВСУ.

"Люди, которых они посылают в эти рейды, не являются настоящими боевыми единицами и плохо обучены. Однако все равно это истощает наши запасы боеприпасов, и каждый кто-то из наших ребят или ранен, или убит", — говорит десантник Андрей.

видео дня

По его словам, иногда россиянам удается пробраться на украинскую территорию и скрыться, тогда бойцам ВСУ приходится тратить время на их поиски и ликвидацию.

Уточняется, что целью тактики РФ является истощение ресурсов и отвлечение внимания украинских бойцов и это работает. "Две недели назад им удалось продвинуться на 500 м", – рассказал украинский боец.

В материале отмечается, что термин "мясорубка" является широко распространенным обозначением военной стратегии России в ее кампании по захвату Донбасса, и эта стратегия даже несмотря на огромное количество человеческих жертв работает.

"Даже с учетом российской стратегии мясорубки за последние месяцы масштабы потерь среди россиян на Донбассе стали беспрецедентными", — пишут журналисты.

Где находится Курахово

Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день.

Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

По данным разведки США, август и сентябрь 2024 стали самыми кровопролитными месяцами в войне. В течение двух месяцев ежедневно погибало и получало ранения более 1200 россиян

"Какой бы самоубийственной ни была эта стратегия, она не лишена эффекта", - добавляют авторы материала.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении, сообщили в ОТГ "Харьков".

Как сообщалось ранее, десантники ВСУ отразили атаку врага. Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Курахово война на Донбассе война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Гарантия безопасности для Украины: Ермак раскрыл детали реализации плана победы

Гарантия безопасности для Украины: Ермак раскрыл детали реализации плана победы

23:31Украина
Небывалые темпы: в The Times раскрыли "тактику мясорубки" оккупантов РФ

Небывалые темпы: в The Times раскрыли "тактику мясорубки" оккупантов РФ

22:34Украина
"Победа не будет такой, как можно представить": командир штурмовой роты озвучил прогноз

"Победа не будет такой, как можно представить": командир штурмовой роты озвучил прогноз

22:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Гороскоп на завтра 15 октября: Ракам - волна удачи, Овнам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 15 октября: Ракам - волна удачи, Овнам - хорошие новости

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

Последние новости

23:41

Что не так в парке: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет ошибку за 8 секунд

23:31

Гарантия безопасности для Украины: Ермак раскрыл детали реализации плана победы

22:54

На фоне слухов о романе: Анна Тринчер засобиралась на "Холостячку"

22:50

Этой осенью цены подскочат сразу на целую "корзину" популярных продуктов

22:34

Небывалые темпы: в The Times раскрыли "тактику мясорубки" оккупантов РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:30

"Победа не будет такой, как можно представить": командир штурмовой роты озвучил прогноз

21:55

И Тоня в Киеве: Ольга Сумская удивила фотографией со своими дочерьми

21:50

Позволит Ким Чен Ыну вступить в войну: Путин внес проект в Госдуму

21:19

"Только любовь оправдывает": мокрый Остап Ступка показал молодую избранницу

Реклама
21:08

Душил и унижал таксиста-украинца: в Польше пьяному дебоширу светит 5 лет тюрьмы

20:57

Большая ошибка: названы пять пород собак, которым нельзя жить в квартире

20:52

Эксперт об участии КНДР в войне: у Кореи - более 1,5 миллиона Сухопутных войск

20:50

РФ надеется на Трампа и готова нести едва ли не самые большие потери за время войны - WSJ

20:23

Тереть больше не нужно: как удалить перманентный маркет с любых предметовВидео

20:09

В разведке узнали планы врага: КНДР включается в войну в Украине – ЗеленскийВидео

19:43

Влупит 5-градусный мороз и будут осадки: где синоптики прогнозируют снег

19:28

Путин "достучался до НАТО": Альянс, похоже, готовит ответ на угрозы РФ - Жданов

19:10

Краткое разъяснение по выборам и внешней политике СШАмнение

19:09

Женщина нашла в стене дома жуткую находку: пришлось привлекать полицию

19:09

Обнаружить одно отличие сможет только самый внимательный: вызов для наблюдательных

Реклама
19:00

Зеленский в Раде представит план победы Украины: президент сделал заявлениеВидео

18:59

"Твое дело - копать". Что известно о скандале в Днепре с гендиректором Steko Положаем и ТЦКВидео

18:48

Цель изменилась: РФ хочет захватить месторождение важного металла в Донецкой области

18:40

Пирожки и оладьи получатся очень воздушными: 3 лучших способа, чем заменить соду в выпечке

18:38

Оптическая иллюзия для настоящих детективов: только люди с орлиным зрением найдут зебру

18:18

Черные пятна на листьях: что надо добавить к розам осенью, чтобы они не заболели

18:16

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

18:11

"Пойди и умри через час": комбат ВСУ эмоционально высказался насчет мобилизацииВидео

18:05

Враг равняет город с землёй: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Донетчине

17:56

"Марсианам" стало стыдно: в команде Джареда Лето проигнорировали россиян

17:55

Неожиданное решение демократов: дочь Навального получила работу в штабе Харрис

17:38

"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

17:33

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

17:25

Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

17:14

РФ будут принуждать к миру: у Зеленского раскрыли главные детали плана победыВидео

17:10

ВСУ могут покинуть город на Донбассе: если ли угроза дальнейшего прорыва обороны

17:08

Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу - Politico

17:04

От неудачи до неуважения: почему нельзя дарить пустой кошелек

17:03

Без открывалки и ножа: как открыть консервную банку подручными средствамиВидео

16:49

Идеальная чистота за 5 минут: 3 метода, которые отмоют микроволновую печь от грязи

Реклама
16:40

Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне - BILD

16:35

Войскам РФ поставили две "задачи" на Купянском направлении: боец раскрыл детали

16:23

"Бронь" от армии снова оттягивается: депутат указал причину и назвал сроки

16:18

Находчивые хозяйки бросают каштаны в стиральную машинку: зачем так делать

16:15

ВСУ выйдут из Курской области: появился неожиданный прогноз по срокамВидео

16:10

Исчезнет на глазах: как убрать трещину на стекле - пошаговая инструкцияВидео

16:10

Лайфхак для долгой дороги: как сохранить видео с YouTube

15:59

По всей Украине прокатилась волна массовых "минирований": что известноВидео

15:51

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

15:43

"Прямая конфронтация с РФ": Берлин предупредил о вероятной войне - каковы сроки

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять