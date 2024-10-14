Небывалые темпы: в The Times раскрыли 'тактику мясорубки' оккупантов РФ

Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово уничтожается от 20 до 30 оккупантов.

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ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года.

Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов, рассказал The Times десантника одной из воздушно-десантных бригад ВСУ.

"Люди, которых они посылают в эти рейды, не являются настоящими боевыми единицами и плохо обучены. Однако все равно это истощает наши запасы боеприпасов, и каждый кто-то из наших ребят или ранен, или убит", — говорит десантник Андрей.

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По его словам, иногда россиянам удается пробраться на украинскую территорию и скрыться, тогда бойцам ВСУ приходится тратить время на их поиски и ликвидацию.

Уточняется, что целью тактики РФ является истощение ресурсов и отвлечение внимания украинских бойцов и это работает. "Две недели назад им удалось продвинуться на 500 м", – рассказал украинский боец.

В материале отмечается, что термин "мясорубка" является широко распространенным обозначением военной стратегии России в ее кампании по захвату Донбасса, и эта стратегия даже несмотря на огромное количество человеческих жертв работает.

"Даже с учетом российской стратегии мясорубки за последние месяцы масштабы потерь среди россиян на Донбассе стали беспрецедентными", — пишут журналисты.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

По данным разведки США, август и сентябрь 2024 стали самыми кровопролитными месяцами в войне. В течение двух месяцев ежедневно погибало и получало ранения более 1200 россиян

"Какой бы самоубийственной ни была эта стратегия, она не лишена эффекта", - добавляют авторы материала.

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Ранее сообщалось о том, что два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении, сообщили в ОТГ "Харьков".

Как сообщалось ранее, десантники ВСУ отразили атаку врага. Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.

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