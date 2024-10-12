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"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врага

Алексей Тесля
12 октября 2024, 17:01
109
Пехота РФ передвигалась на четырех БМП-3, танке, которые уничтожили украинские защитники.

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ВСУ отразили механизированный штурм РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.

Удачными действиями отличились бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Об эт ом идет речь в сообщении бригады в Telegram.

видео дня

Украинские десантники опубликовали видео, как сорвали планы врага по штурму позиций на Покровском направлении.

Отмечается, что российская пехота передвигалась на четырех БМП-3, танке, а также на багги и "Газели". Метко отработав, десантники уничтожили технику и разбили пехоту.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

"Вражеский штурм закончился, даже не начавшись", - добавили в 25-ой бригаде.

Смотрите видео - ВСУ отразили штурм на Покровском направлении:

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/ Скриншот

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

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