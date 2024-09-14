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ВСУ держат россиян "лоб в лоб": ситуация в Покровске снова осложнилась - ВСУ

Даяна Швец
14 сентября 2024, 16:55
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У противника большое количество личного состава и боеприпасов, но украинские военные уничтожают много техники.
ВСУ, Покровск
Россияне активизировались на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

После некоторой вынужденной паузы российские агрессоры возобновили попытки штурмов на Покровском направлении. Почти неделю у оккупантов была "передышка" на этом участке фронта. Деталями поделился военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в комментарии изданию "РБК-Украина".

По данным бойца Украины, ситуация на всем этом участке фронта остается сложной. Однако самые ожесточенные бои происходят от Новогродовки до села Лысовка.

"Бои также продолжаются в Селидово и на подступах к Мирнограду, в районе Гродовки. У противника большое количество личного состава и боеприпасов, но украинские военные уничтожают много техники", - сказал военнослужащий.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

К сожалению, как объясняет Ивлев, то, что ранее считали затишьем, вероятнее всего было перегруппировкой. Однако положительным моментом в этой ситуации является то, что украинским военным удалось занять те позиции, на которых можно держать врага "лоб в лоб".

"Наши ребята смогли занять те позиции, на которых можно держать врага "лоб в лоб". Благодаря этому снизилась результативность российских штурмов, хотя их количество все еще значительное", - отметил Иевлев.

Ситуация на Покровском направлении: последние новости

К сожалению, уже второй за два дня россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске. По данным администрации, в течение последних суток оккупанты неоднократно обстреливали город. Россияне били по транспортной инфраструктуре Покровска и частному сектору.

Кроме этого, Россия нацелилась на окружение стратегического города на Востоке. Российские оккупационные войска будут пытаться окружить Угледар в Донецкой области, чтобы заставить Силы обороны Украины покинуть город, отметил Сазонов.

Более того, РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады сообщил, что ситуация на Покровском направлении чрезвычайно сложная.

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