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Второй мост за два дня: россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске - ГВА

Руслана Заклинская
14 сентября 2024, 16:25
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Российские войска нанесли несколько ударов по Покровску, в результате чего полностью уничтожили мост, рассказали в МВА.
Второй мост за два дня: россияне разрушили путепровод 'Восточный' в Покровске - ГВА
Россияне разрушили мост "Восточный" возле Покровска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram-каналы

Российские войска несколько раз обстреляли Покровск в Донецкой области. Враг разрушил второй мост за последние два дня - мост "Восточный". Об этом сообщила Покровская городская военная администрация в Telegram.

По данным администрации, в течение последних суток оккупанты неоднократно обстреливали город. Россияне били по транспортной инфраструктуре Покровска и частному сектору.

"13 сентября в 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты", - говорится в сообщении.

видео дня

Кроме этого, около 22:30 враг нанес очередной удар, который полностью разрушил мост. Сейчас движение по путепроводу невозможно.

"Вчера вечером, в результате атаки FPV-дрона повреждены 2 домохозяйства в частной застройке города. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в ГВА.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, российские оккупанты перебросили регулярные подразделения воздушно-десантных войск и новейшую тяжелую технику на Покровское направление, сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий. По его словам, враг пытается обойти Покровск с флангов, ведь из-за сопротивления Сил обороны Украины не смог развить наступление в лоб.

В Покровске из-за российских обстрелов прекращено водоснабжение, восстановить его пока невозможно, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин. Также россияне разрушили Дмитриевский мост.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский говорил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше". Однако важно дождаться окончательной стабилизации ситуации, чтобы делать выводы.

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