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"Очень большие потери": РФ меняет направления штурмов у Покровска – офицер НГУ

Алексей Тесля
12 сентября 2024, 15:13
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Армия РФ сейчас действует по стандартной тактике и пытается обходить населенные пункты с флангов, говорит Александр Рясный.
НГУ, Нацгвардия
Бойцы НГУ на фронте дают отпор врагу / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NGUmainpage, ЦСН НГУ

Офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Александр Рясный заявил о том, что на определенных участках Покровского направления продвижение армии страны-агрессора РФ остановлено.

Как подчеркнул он в эфире "Радио Свобода", динамика штурмовых действий противника не снизилась, однако можно заметить тенденцию снижения активности вражеской пехоты.

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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"Поэтому и их продвижение на определенных участках остановлено. В течение примерно пяти суток продвижения противника нет. В полосе 15-й бригады противник заблокирован, мы его не допускаем и он не продвигается. Пехота противника не так активно идет на штурмы. Они несут очень большие потери и вынуждены подтягивать резервные части и пополнение своих подразделений", - отметил украинский офицер.

По словам представителя Нацгвардии, армия РФ сейчас действует по стандартной военной тактике и пытается обходить населенные пункты с флангов. В частности, оккупационная армия пытается это сделать в районе населенного пункта Украинск, что севернее Курахово.

Вместе с тем собеседник предупредил о том, что захват врагом Украинска повлечет ряд существенных проблем как в тактическом, так и стратегическом плане.

"Но пока я вижу, что противник пытается обходить населенные пункты с флангов, это его тактика, которую можно наблюдать в ближайшее время почти на всех направлениях. То есть как по стандарту, как написано во всех военных учебниках. Но все усилия сейчас направлены на то, чтобы не допустить вклинения, поэтому, я думаю, им будет это трудно сделать", - добавил Рясный.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники. Последний раз враг проводил подобные штурмовые действия с применением такого количества техники в ночь с 1 на 2 сентября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Покровск остался без воды: оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост. Ситуация в Покровске сложная и "в ближайшее время лучше не станет".

Как сообщалось ранее, Министерство обороны США оценивает ситуацию вокруг Покровска как продолжение ожесточенных боев и отмечает, что город не находится под контролем российских войск, несмотря на заявления российской пропаганды.

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/ Главред

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