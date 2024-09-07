'Трое-четверо суток ситуация уже лучше': Зеленский рассказал о боях под Покровском

На Покровском ситуация остается непростой, но за последние несколько суток произошли определенные улучшения, рассказал президент.

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Ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше". Однако важно дождаться окончательной стабилизации ситуации, чтобы делать выводы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

"Ситуация там (на Покровском направлении - Главред) в любом случае непростая", - сказал он.

Президент поблагодарил украинских защитников за их усилия. Зеленский отметил, что он с главкомом ВСУ Александром Сырским детально обсуждает ситуацию на фронте по несколько раз в день.

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"До выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии - Главред) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", - отметил глава государства.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, наступление российских оккупантов на Покровском направлении затормозилось после того, как к боям присоединились резервные бригады Сил обороны Украины, которые проводят контратаки и отбрасывают захватчиков. Захват Покровска теперь выглядит менее вероятным.

Также ВСУ восстановили утраченные позиции под Покровском, в частности в юго-западной Галичиновке и западной Михайловке. Однако российские войска продвинулись возле Торецка, как указано в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщал Главред, россияне наступают на Покровском и Кураховском направлениях и наносят ракетные и авиаудары по позициям ВСУ. За сутки было 187 боевых столкновений. Враг совершил 4200 обстрелов, в том числе 129 из РСЗО.

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