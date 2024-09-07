УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

Руслана Заклинская
7 сентября 2024, 16:23
49
На Покровском ситуация остается непростой, но за последние несколько суток произошли определенные улучшения, рассказал президент.
'Трое-четверо суток ситуация уже лучше': Зеленский рассказал о боях под Покровском
Ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше". Однако важно дождаться окончательной стабилизации ситуации, чтобы делать выводы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

"Ситуация там (на Покровском направлении - Главред) в любом случае непростая", - сказал он.

Президент поблагодарил украинских защитников за их усилия. Зеленский отметил, что он с главкомом ВСУ Александром Сырским детально обсуждает ситуацию на фронте по несколько раз в день.

видео дня

"До выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии - Главред) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали по три раза с Сырским, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать", - отметил глава государства.

'Трое-четверо суток ситуация уже лучше': Зеленский рассказал о боях под Покровском
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, наступление российских оккупантов на Покровском направлении затормозилось после того, как к боям присоединились резервные бригады Сил обороны Украины, которые проводят контратаки и отбрасывают захватчиков. Захват Покровска теперь выглядит менее вероятным.

Также ВСУ восстановили утраченные позиции под Покровском, в частности в юго-западной Галичиновке и западной Михайловке. Однако российские войска продвинулись возле Торецка, как указано в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщал Главред, россияне наступают на Покровском и Кураховском направлениях и наносят ракетные и авиаудары по позициям ВСУ. За сутки было 187 боевых столкновений. Враг совершил 4200 обстрелов, в том числе 129 из РСЗО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Покровск война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

16:23 Украина
Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

15:23 Мир
Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

14:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит 26905

Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит

Они сумасшедшие : кинолог назвал худшую породу собак для жизни в доме 24885

"Они сумасшедшие": кинолог назвал худшую породу собак для жизни в доме

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхак 24409

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхак

Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей СВО 7847

Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей "СВО"

Последние новости

16:48

Россияне ударили по Харькову: в городе - два прилета, возник пожар

16:40

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

16:23

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

16:21

Украина вырвалась на 7 место: медальный зачет Паралимпиады пополнили два "золота"

16:20

Еще один сбежал, сверкая пятками: молчунья Седокова подтвердила третий разводВидео

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
16:17

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

15:34

Летающий автомат Калашникова: ВСУ впервые применили уникальную разработку

15:28

РФ изменила тактику: враг продвигается к стратегически важному городу Донецкой области

15:23

Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

Реклама
15:07

Медведев разразился мечтами о распаде США и предрек РФ "санкции навсегда"

14:46

Звездные капризы: украинская актриса рассказала, как удивила ее Пугачева на съемках в Киеве

14:42

"Что-то чирикаешь и лаешь": Сергей Притула поставил на место беглеца Волошина

14:42

Какие цветы можно посадить под зиму: топ-5 лучших вариантов

14:35

Стоят копейки: почему в Украине стремительно дешевеют яблоки

14:23

Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

13:50

Передача иранских баллистических ракет РФ: Украина сделала жесткое заявление

13:50

Справился: появились новости о лечении короля Чарльза

13:43

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение веснойВидео

13:35

Войска РФ остановлены на важном направлении: в ВСУ сделали заявление

13:26

Склад северокорейских ракет горит до сих пор: СБУ влупили по Воронежской области

Реклама
12:50

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из виноградаВидео

12:46

РФ ударила по рынку Константиновки из артиллерии: есть погибшие и раненые

12:42

Звездные кумушки: Настя Каменских показала "свидание" с Катей Осадчей

12:30

Котел захлопнется: ВСУ организовали неожиданную ловушку для РФ возле реки Сейм

12:12

Что под Покровском и активность РФ у границ двух областей: Генштаб раскрыл детали

12:03

Под угрозой Харьков и Сумы: Иран передал РФ 200 баллистических ракет – Times

10:57

Польша способна сбивать ракеты РФ, но при одном условии: в МИД сделали заявление

10:36

Украинские дроны бьют на 1800 км по целям в РФ: Буданов раскрыл подробности

09:45

Российские оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

09:38

"Территорию зачистят от врага": где ВСУ освободят земли в Курской области

09:19

Что посадить под зиму: названы "золотые" вариантыВидео

08:57

Армия Украины восстановила позиции у Покровска, РФ продвинулась под Торецком – ISW

08:42

У Путина запустили новый опасный шаг против Украины: в ISW раскрыли детали

08:10

Байден и Украина: какая стратегия СШАмнение

07:51

В бой бросили резервы: украинские войска контратакуют у Покровска – Forbes

07:05

Какой бокал наполнится быстрее всего: только гений разгадает загадку за 5 секунд

07:04

В Киеве гремели взрывы после атаки дронов: обломки БПЛА рухнули в центре города

06:10

Изменения в правительстве не измена: что стоит знатьмнение

05:58

Гороскоп на завтра 8 сентября: Тельцам - величие, Девам - интересный звонок

05:00

Почему появляются темные круги под глазами: названы восемь неожиданных причин

Реклама
04:00

Один пост в Фейсбуке разрушил весь брак: что интересного нашла женщина в сети

03:33

Копейки "вытеснят" шаги: в Украине введут в оборот новые монеты

03:01

В Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений

02:30

"Нечем бить": Кочетков сказал, почему разрешение наносить удары вглубь РФ мало что изменит

02:10

Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит

01:30

Яблочко от яблоньки: как выглядит 18-летний сын Юрия Шатунова

06 сентября, пятница
23:59

ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

22:56

Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине - WSJ

22:19

Будет ли Украину ''колбасить'': прогноз магнитных бурь на выходные 7-8 сентября

22:11

"Ждем рождения малыша": жена внука Аллы Пугачевой беременна - первые детали

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять