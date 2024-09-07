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Что под Покровском и активность РФ у границ двух областей: Генштаб раскрыл детали

Андрей Ганчук
7 сентября 2024, 12:12
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Покровское направление остается самым горячим, активнее всего вражеские силы наступали еще и в сторону Курахово, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
Покровск, войска РФ
Оккупанты атакуют под Покровском, ВСУ сдерживают вражеский натиск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска в минувшие сутки активнее всего наступали на Покровском и Кураховском направлениях. Враг сохраняет присутствие на границах Сумской и Черниговской областей, и наносит удары. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

В сводке Генштаба на утро субботы, 7 сентября, говорится о том, что за прошедшие 24 часа на фронте было 187 боестолкновений. Активнее всего оккупанты атаковали на Покровском и Кураховском направлениях.

Враг нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам два ракетных удара из шести ракет и 74 авиационных удара, сбросив 87 корректируемых авиационных бом.

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Оккупанты совершили 4200 обстрелов, 129 – из РСЗО.

Украинская армия нанесла 15 ударов по районам концентрации оккупантов и их временным огневым точкам. Поразили пункт управления, два пункта управления беспилотниками, две артсистемы и еще один важный вражеский объект.

Покровск Инфографика
Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Войска РФ активны на границе с Черниговщиной и Сумщиной

Кроме того, на границе с Черниговской и Сумской областей враг сохраняет свое военное присутствие и бьет из артиллерии и минометов с российской территории.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили танк, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 52 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету и 55 автомобилей", - подчеркнули в Генштабе.

Бои на Покровском направлении – главные новости по теме:

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на Покровском направлении, сказал 5 сентября главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. По его словам, за несколько дней оккупанты продвинуться там не смогли.

Украинские войска контратакуют у Покровска, написали в Forbes. Как утверждают журналисты, вражеское наступление забуксировало после того, как ВСУ задействовали некоторые резервы.

Армия Украины восстановила позиции у Покровска, РФ продвинулась под Торецком, написали аналитики американского Института изучения войны. Также в бригаде Нацгвардии Азов уточнили, что войска восстановили контроль над неопределенной частью Нью-Йорка.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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