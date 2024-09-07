Армия Украины восстановила позиции у Покровска, РФ продвинулась под Торецком – ISW

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции у Покровска.

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Украинские войска контратакуют на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции под Покровском, однако российским оккупантам удалось продвинуться возле Торецка.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины восстановили ограниченные позиции на Покровском направлении.

При этом опубликованные 6 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции в юго-западной Галицыновке и западной Михайловке.

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/ understandingwar.org

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Вместе с тем войска РФ недавно продвинулись в Торецком направлении. Геолокационные кадры от 5 сентября дополнительно уточнили визуально подтвержденную максимальную протяженность передовой линии россиян в северной и восточной части Нью-Йорка, севернее Нью-Йорка и в восточную окраину Нелиповки.

Кроме того, в бригаде Нацгвардии "Азов" 6 сентября заявили, что украинские силы восстановили контроль над неопределенной частью Нью-Йорка, что свидетельствует о том, что оккупанты не контролируют весь населенный пункт.

6 сентября российский "военкоры" заявил, что ВСУ начали контратаку у Торецка и Нью-Йорка, и что украинские войска имеют резервы, чтобы повлиять на темпы наступления РФ в этом направлении.

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года — Щербиновка, в 1936—2016 годах — Дзержинск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка — Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка — Никитовка.

/ understandingwar.org

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Ранее сообщалось о том, что россиян остановили под Покровском, враг переходит к обороне. Задачей Сил обороны является уничтожение врага, подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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