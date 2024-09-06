Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

ВСУ дают жесткий отпор врагу на востоке / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

На отдельных участках Покровско-Кураховского направления российские оккупационные войска переходят к оборонительным действиям, заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, Силам обороны Украины удалось остановить российские войска на Покровско-Кураховском направлении фронта, при этом в ходе массированных штурмовых действий россияне уменьшили количество обстрелов.

Украинский офицер подчеркнул, что на сегодня задачей украинских Сил обороны является истощение врага, а также его уничтожение. При этом большие потери захватчиков негативно влияют их моральное состояние.

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"Им (россиянам, - ред.) дают много боеприпасов. Артиллерия снова начала выходить на количество обстрелов, которое было раньше, а в небе летает много вражеских беспилотников", - говорит он.

Цехоцкий добавил, что командование Сил обороны делает все, чтобы исключить выход врага на Мирноград, а также попытки захватить Селидово и Курахово.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

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Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

/ Инфографика: Главред

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