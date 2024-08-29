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"Задачи реализовываются": Зеленский срочно созвал на совещание военных

Юлия Закрепа
29 августа 2024, 16:36
197
На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.
'Задачи реализовываются': Зеленский срочно созвал на совещание военных
Зеленский созвал военное руководство / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 августа, провел два важных совещания с военным командованием Украины.

Президент сообщил, что на первом совещании докладывали Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич относительно ситуации на фронте.

"Обсудили подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях. Отдельно обсудили операцию в Курской области. Задачи операции реализовываются", - заявил Зеленский в своем Telegram.

видео дня

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Президент Украины также рассказал, что на втором совещании присутствовали Главком Сырский, глава СБУ Малюк, руководитель ГУР Буданов и Минстратегпрома - Камышин.

"Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - написал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Он заявил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, привлеченных к боевым действиям.

Президент Украины рассказал, почему из плена не возвращают "азовцев". Сейчас списки на обмен пленными согласовывают ГУР, СБУ, внешняя разведка и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Зеленский заявил, что с возвращением домой именно этих бойцов есть серьезные сложности.

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