ГБР объявило нардепа Дмитрука в международный розыск: подозревается в 4 преступлениях

Государственное бюро расследований объявило в международный розыск действующего народного депутата Артема Дмитрука.

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ГБР разыскивает нардепа Артема Дмитрука / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Instagram

Государственное бюро расследований объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артема Дмитрука.

Как сообщили в заявлении пресс-службы ГБР, по данным следствия, во время пребывания в Одессе он вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности, умышленно причинив ему телесные повреждения и пытаясь похитить у него оружие.

Кроме того, во время пребывания в Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову, причинив телесные повреждения средней тяжести.

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По данным ГБР, народный депутат Украины подозревается:

в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);

похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);

умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Политические скандалы Артема Дмитрука

Напомним, что скандального нардепа Дмитрука заметили в Молдове. По словам источника, накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Это пророссийский депутат назвал "попыткой лишить его вести политическую деятельность" и пожаловался, что за него "взялись спецслужбы".

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за избиения военного и полицейского. В Одессе Дмитрку действовал вместе с группой лиц. Он напал на милиционера в связи с выполнением им служебных обязанностей. Нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего.

ГБР "взялось" за нардепа-беглеца Артема Дмитрука. Следователи выясняют, каким образом депутат пересек государственную границу и кто ему помогал в этом, сообщили в ГБР, сейчас идут обыски в Одессе. Офис Генерального прокурора продолжает процессуальное руководство делом.

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