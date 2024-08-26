ГБР 'взялось' за нардепа-беглеца Артема Дмитрука: в Одессе идут обыски

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в связи с незаконным пересечением государственной границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. В Одессе продолжаются срочные следственные действия, об этом сообщило ГБР.
"Сейчас в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГБР, обыски уже провели у гражданских лиц и сотрудников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали незаконному пересечению границы депутатом. Сейчас рассматривается вопрос о сообщении им о подозрениях.
Уголовное производство возбуждено по статье 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу). Офис Генерального прокурора продолжает процессуальное руководство делом.
Кто такой Артем Дмитрук?
Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады.
Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе.
Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе.
9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.
Побег Артема Дмитрука - что известно
Напомним, что вечером 25 августа Генеральный прокурор сообщил о подозрении нардепу Дмитруку в связи с его участием в нападении на граждан, в частности на правоохранителя, а также в покушении на похищение огнестрельного оружия.
Дмитрук неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. В октябре 2023 года, по данным СМИ, он вместе с другим "слугой" Александром Куницким устроили драку с военным ВСУ в Голосеевском районе Киева.
Военному пришлось вызывать "скорую". Пострадавший утверждал, что нардепы якобы требовали от него деньги и обвиняли в каких-то аферах. Что с ходом расследования - неизвестно.
Как сообщал Главред, Дмитрук теперь открыто критикует Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях.
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