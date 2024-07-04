УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Нардеп озвучил количество забронированных военнообязанных в Украине

Степан Гафтко
4 июля 2024, 16:01
37
На сегодняшний день от всего количества военнообязанных в Украине бронь от мобилизации имеет 565 тысяч человек.
Нардеп озвучил количество забронированных военнообязанных в Украине
В Украине забронировали более 560 тысяч человек / коллаж: Главред фото: ЗМИСТ, pixabay

В Украине мужчин в возрасте от 25 до 60 лет насчитывается более 11 миллионов. Потенциально они могут быть мобилизованы, однако 565 тысяч из них уже получили бронь от мобилизации. Об этом в эфире Общественного радио сообщил народный депутат Дмитрий Наталуха.

По словам нардепа, теперь нужно определить, кто из этого числа мужчин действительно пригоден к военной службе.

видео дня

"Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на сейчас. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то есть эта цифра, ее можно пойти посмотреть", - сказал Наталуха.

Также он подчеркнул, что потенциально из этих 11 миллионов человек примерно 1,5 миллиона могут иметь инвалидность и не подпадать под мобилизацию. Но, по его словам, такую статистику никто пока не ведет и расчеты лишь приблизительные.

Наталуха сказал, что примерно из 10 миллионов какая-то часть мужчин уже служит на фронте, или в других военизированных структурах, а еще определенное количество людей уже за границей и не собираются пока возвращаться.

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

Инфографика закона о мобилизации
Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

По его данным, сейчас забронировано 565 тысяч мужчин, но "эта цифра чрезвычайно динамична и этот показатель он может и увеличиваться, кто-то может терять бронирование, но сейчас она вокруг вот 5-6% от общего пула".

Мобилизация в Украине и бронирование

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Некоторые категории украинцев имеют право наисключение из воинского учета - юристы объяснили, какие именно категории имеют такое право.

Напомним, ранее сообщалось, что будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

Читайте больше новостей о мобилизации и бронировании:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Бронь от мобилизации
Реклама

Главное за день

14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

16:34 Украина
"Сравнивают с землей": Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

"Сравнивают с землей": Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

16:23 Украина
Мы можем заставить Россию закончить войну в этом году - Зеленский

Мы можем заставить Россию закончить войну в этом году - Зеленский

16:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Находится в доме престарелых : российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле 2916

"Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле

На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина 2889

На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных 2828

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

Ливни и грозы: украинские регионы накрывает новая буря 2738

Ливни и грозы: украинские регионы накрывает новая буря

Последние новости

17:24

Полноценный огород дома: как вырастить помидоры на балконе

17:11

С кем нужно провести вечером в этот день: важные приметы 5 июля

17:04

Новейший украинский корвет и экипаж готовы - когда смогут выполнять задачи

16:49

Популярная украинская актриса потеряла слух - что произошло

16:48

Какая женщина донесет больше воды: сложная загадка, которую надо разгадать за 5 секунд

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
16:34

14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

16:29

Почему на стенах появляется плесень: как избавится от нее навсегда

16:28

Это улучшит ваш сон и здоровье: как постирать подушку в домашних условиях

16:23

"Сравнивают с землей": Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

Реклама
16:17

Мы можем заставить Россию закончить войну в этом году - Зеленский

16:01

Нардеп озвучил количество забронированных военнообязанных в Украине

15:53

Эксперт объяснил, много ли угроз Украине принесет избрание Трампа

15:53

Мама-полицейская, военнослужащая, шахтерка и бодибилдер: подробности "Міняю жінку" на "1+1 Украина"Видео

15:41

РФ выпустила по Киеву уже 20 "Кинжалов", ни один не достиг города — Воздушные силы

15:36

Как убрать заломы на обуви за 10 минут - станут снова гладенькими

15:23

Как избавиться от волос в сливе: 2 лучших способа

15:12

Можно переломить ситуацию на фронте: в МИД назвали два ключевых решения

15:11

Зеленский сделал заявление об истинной роли Ермака в жизни Украины

15:08

РФ обстреляла 6 аэродромов Украины: россияне пытаются выследить F-16

15:07

Как ускорить интернет на телефоне: об этой функции знают единицы

Реклама
15:07

Чем заменить курение сигарет: как справиться с сильной тягой к табачному дыму

14:52

Что означает слово "підщурити": лишь единицы знают правильный ответВидео

14:37

В сети появилось первое фото Отара Кушанашвили после реанимации

14:24

В Европе вспышка смертоносного вируса - где и что о нем известно

14:15

Нардепы Порошенко прогуляли более половины голосований по вступлению Украины в ЕС, - "ЧЕСНО"

14:10

Ударит +40: в каких областях Украины скоро будет очень жарко

13:59

Как молодожены: Бекхэмы повторили свадебную фотосессию на 25-летие брака

13:54

Украинское спецподразделение спасло из плена морпеха - детали дерзкой операцииВидео

13:39

Как приготовить цветную капусту: получится просто "улет"Видео

13:32

Дроны ударили по военной части ГРУ в русской глубинке: есть пострадавшие

13:19

"Люблю больше, чем мужа": Повалий рассказала, как флиртует с другими

12:52

Мальчик или девочка: Федишин впервые высказалась про третью беременность

12:45

Проверки газовых счетчиков: при каком из нарушений "голубое топливо" отключат

12:25

"РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение": Зеленский заявил о новой опасности

12:11

В Украине начинается учебный год на месяц раньше: в чем причина

12:03

Российские военные быстро заканчиваются - Жданов ответил почему

12:00

Выборы в США и война в Украине: почему Трамп не так страшен, как его малюютмнение

11:59

Отправит ли Ким Чен Ын войска в Украину: Жданов раскрыл сценарий нападения

11:57

Парижские каникулы: Потап отправился на отдых с сыном

11:46

Ким Чен Ын может предоставить Путину десятки тысяч человек: Жданов оценил риски

Реклама
11:42

Мобилизация в Украине: кого могут исключить с военного учета - юристы сделали список

11:32

"Большая угроза": КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ - Жданов

11:31

"Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле

11:12

Россияне прорвались вперед на Харьковщине: в ISW рассказали об изменениях на фронте

11:10

В Украине резко уменьшается число пенсионеров: что стряслось

11:07

"Позиции ВСУ были разрушены": детали отхода защитников из микрорайона "Канал" в Часовом Яру

10:51

У звезды Бриллиантовой руки обнаружили рак

10:47

Зеленский сделал заявление об участии Путина в следующем Саммите мира

10:45

Китайский гороскоп на завтра 5 июля: Тигры - избегайте сахара, Собакам - счастливый день

10:44

Зачем француженки хранят чайный пакетик в сумочке

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять