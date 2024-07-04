Нардеп озвучил количество забронированных военнообязанных в Украине

На сегодняшний день от всего количества военнообязанных в Украине бронь от мобилизации имеет 565 тысяч человек.

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В Украине забронировали более 560 тысяч человек / коллаж: Главред фото: ЗМИСТ, pixabay

В Украине мужчин в возрасте от 25 до 60 лет насчитывается более 11 миллионов. Потенциально они могут быть мобилизованы, однако 565 тысяч из них уже получили бронь от мобилизации. Об этом в эфире Общественного радио сообщил народный депутат Дмитрий Наталуха.

По словам нардепа, теперь нужно определить, кто из этого числа мужчин действительно пригоден к военной службе.

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"Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на сейчас. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то есть эта цифра, ее можно пойти посмотреть", - сказал Наталуха.

Также он подчеркнул, что потенциально из этих 11 миллионов человек примерно 1,5 миллиона могут иметь инвалидность и не подпадать под мобилизацию. Но, по его словам, такую статистику никто пока не ведет и расчеты лишь приблизительные.

Наталуха сказал, что примерно из 10 миллионов какая-то часть мужчин уже служит на фронте, или в других военизированных структурах, а еще определенное количество людей уже за границей и не собираются пока возвращаться.

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

По его данным, сейчас забронировано 565 тысяч мужчин, но "эта цифра чрезвычайно динамична и этот показатель он может и увеличиваться, кто-то может терять бронирование, но сейчас она вокруг вот 5-6% от общего пула".

Мобилизация в Украине и бронирование

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Некоторые категории украинцев имеют право наисключение из воинского учета - юристы объяснили, какие именно категории имеют такое право.

Напомним, ранее сообщалось, что будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

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