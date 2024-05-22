'Мобилизация будет проходить лучше': Подоляк назвал главный фактор

В Украине вступил в силу закон о мобилизации, который гарантирует обучение для мобилизованных граждан, говорит Подоляк.

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Сейчас в Украине достаточно людей, которые готовы защищать государство / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что мобилизация в Украине будет идти лучше, чем два-три месяца назад. В интервью Bild он подчеркнул, связано это, в частности, с тем, что на фронте есть достаточное количество оружия и амуниции.

По словам Подоляка, ощущение достаточных ресурсов - это главный фактор.

Он также отмечает, что украинцы не хотели идти воевать, когда были перебои с поставками вооружения. Однако сейчас наше государство получает от партнеров из ЕС и США новые пакеты военной помощи.

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"Сегодня другая ситуация. Сейчас достаточно людей, которые готовы защищать Украину. Сегодня украинцы понимают, что ресурсов будет достаточно. И процесс мобилизации будет идти лучше, чем два-три месяца назад", - говорит советник Офиса президента Украины.

Он упомянул и о том, что в Украине вступил в силу закон о мобилизации, который гарантирует обучение для мобилизованных граждан.

Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Мобилизация в Украине - главные новости

Напомним, Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных .

Также заявлялось, что мобилизация военнообязанных граждан с 25-летнего возраста позволит привлечь в ряды Силы обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

К тому же, в Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину соответствующего возраста, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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