Повестки за границей: СМИ выяснили, будут ли они раздаваться мужчинам в консульствам

Между тем, в Минобороны подчеркивают, что для обновления военно-учетных данных за рубежом мужчины смогут воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

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Повестки за границей – будут ли вручать их мужчинам в посольствах? / коллаж Главред, фото УП, ua.depositphotos.com

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу в ближайшую субботу, 18 мая, обяжет украинских мужчин за границей обновить свои данные в ТЦК и СП (в просторечии ‒ военкоматы) ‒ в частности, в электронных кабинетах. Журналисты портала "ТСН" попытались разобраться будут ли выдавать повестки заграницей и будут ли их рассылать украинским мужчинам за пределами Украины.

Согласно законодательству, военнообязанные мужчины за рубежом повесток получать не будут. А повестки в консульствах и посольствах во время обращения для обновления персональных данных также не будут выдавать, объясняют в Раде.

"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что это вручают представители ТЦК СП. За рубежом, скажем так, юрисдикция их не распространяется", —сказал нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Процедура обновления информация за границей необходима ‒ для того, чтобы сотрудники ТЦК понимали, сколько военнообязанных граждан Украины находятся за границей. После получения этой информации в центрах не тратят время на оформление повесток.

Между тем в Минобороны подчеркивают, что для обновления военно-учетных данных за рубежом мужчины смогут воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

Как объясняют адвокаты, пограничники не имеют полномочий или служебных обязанностей вручать повестки при пересечении границы военнообязанными. Если же сотрудники ГПСУ все же будут поступать так, то их действия будут считаться незаконными.

Единственный случай, когда пограничники могут "взять в оборот" человеком, находящимся на границе ‒ когда он его незаконно пересек, говорит юрист Тарас Никифорчук.

"Сотрудники пограничной службы составляют соответствующие материалы, составляют протокол и передают его в суд. А судья выносит постановление, согласно которому человеку "светит" штраф от 3,4 тыс. грн, никакой уголовной ответственности за это не может быть", — рассказал он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - нововведения

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. А уже 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут разделять на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Как сообщал Главред, если военнообязанный гражданин получает повестку с целью обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК или отказывается проходить ВВК, его данные передают в Национальную полицию, поскольку он совершил административное правонарушение. Полиция доставляет его в ТЦК и СП для составления протокола об админправонарушении, рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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