В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

Соответствующее решение приняла Верховная Рада, сообщил нардеп.

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В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скрин

В Украине в среду, 8 мая, продлили военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, то есть до 11 августа 2024 года.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Железняк отметил, что Верховная Рада утвердила Указ президента №11234 о продлении действия военного положения. За соответствующий документ проголосовали 339 нардепов. Военное положение продлевают на 90 дней с 14 мая по 11 августа 2024 года.

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Это уже одиннадцатое голосование парламента за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

После голосования в Верховной Раде документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Железняк сообщил, что Рада также утвердила Указ президента №11235 о продлении мобилизации.

"За - 336. Сроки тоже: 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно до 11 августа 2024 года", - отметил нардеп.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации в Украине/ Инфографика: Главред

Мобилизация 2024 в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны сказали, когда "ограниченно годным" проходить ВВК. Направление на ВВК будет выдавать территориальный центр комплектования, где человек состоит на учете, пояснила Оксана Сухорукова.

Также ранее в Верховной Раде сделали заявление, когда могут принять новые штрафы для уклонистов. Отмечалось, что Верховная Рада может уже на этой неделе, с 6 по 12 мая, рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.

Напомним, нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК. Если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения, они регистрируются и расследуются, рассказал Федор Вениславский.

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