Из 'военкомата' - на фронт: нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК

Если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения, они регистрируются и расследуются, рассказал Федор Вениславский.

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Как наказывают работников ТЦК за нарушения - ответ нардепа / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Правонарушениями среди работников ТЦК и СП в Украине регистрируют и расследуют правоохранители. После скандальных случаев многих работников ТЦК переводят в боевые подразделения. Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Киев24".

По его словам, нарушение прав человека во время проведения мобилизационных мероприятий недопустимо. За такие нарушения работники ТЦК будут нести ответственность, а их действия будут расследовать правоохранительные органы.

"Любые мероприятия должны осуществляться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство - это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения", - подчеркнул Вениславский. видео дня

Нардеп сказал, что случаи нарушения прав человека во время мобилизации приобретают общественную огласку и на них реагируют правоохранители. Вениславский отметил, что в таких случаях нужно принимать "любые меры".

"Если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения, уголовного или административного, они регистрируются и расследуются. Очень многие работники ТЦК и СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека просто перестают быть представителями военкоматов и отправляются в боевые подразделения", - заявил он.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине - нововведения

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. А уже 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации.

​ Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут разделять на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Как сообщал Главред, если военнообязанный гражданин получает повестку с целью обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК или отказывается проходить ВВК, его данные передают в Национальную полицию, поскольку он совершил административное правонарушение. Полиция доставляет его в ТЦК и СП для составления протокола об админправонарушении, рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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