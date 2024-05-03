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Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, как накажут тех, кто уклоняется от ВВК

Дмитрий Видоменко
3 мая 2024, 10:33
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В случае, если человек не прибывает в военкомат или не проходит ВВК, его данные передают Национальной полиции, заявили в Полтавском областном ТЦК.
Медкомиссия, призывник
Что будет с уклонистами от ВВК - в Полтавском ТЦК дали ответ / коллаж фото УНИАН

В Украине военнообязанные граждане получают повестки для обновления военно-учетных данных. В случае же, если человек потом не прибывает в ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) и не проходит военно-врачебную комиссию (ВВК), то его данные передают Национальной полиции. Об этом в рамках единого телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Если военнообязанный гражданин получает повестку с целью прибытия в ТЦК и СП и обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК или по прибытии в ТЦК отказывается проходить военно-врачебную комиссию — его данные передаются в Национальную полицию в связи с тем, что он совершил административное правонарушение. И уже полиция доставляет его в ТЦК и СП с целью составления протокола об админправонарушении", — подчеркнул офицер.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

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В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован. 17 апреля закон о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

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