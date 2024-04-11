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Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации: первые детали

Юрий Берендий
11 апреля 2024, 10:52
Верховная Рада приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа.
Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации: первые детали
Рада проголосовала за закон о мобилизации - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. Об этом сообщает народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что "За" проголосовало 283 народных депутата.

В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале сообщил, что законопроект о мобилизации принят в целом.

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Также, по его словам, все учтенные 31 правка набрали голоса на подтверждение.

Голосование по фракциям:

  • Слуга народа - 192;
  • ЕС - 0;
  • Батькивщина - 2;
  • Платформа за жизнь и мир - 18;
  • Голос - 16;
  • Восстановление - 16;
  • За будущее - 12;
  • Доверие - 15;
  • Внефракционные - 12.

Стоит отметить, что ранее народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале сообщил, что в целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации. Однако Комитетом была учтена только 31-я правка, все остальные находятся в статусе "отклонены".

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - изменения в закон о мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины решил, что нормы о демобилизации военных должны быть включены в отдельный законопроект, учитывая ситуацию на фронте и возможные риски. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

В Вооруженных силах Украины рассматривают возможность мобилизации женщин по "израильскому образцу". Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева отметила, что девушек надо готовить к службе в армии с детства, следуя подходу Израиля.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11079, касающийся мобилизации осужденных лиц.

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