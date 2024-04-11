Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации: первые детали

Сегодня, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. Об этом сообщает народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Она отметила, что "За" проголосовало 283 народных депутата.
В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале сообщил, что законопроект о мобилизации принят в целом.
Также, по его словам, все учтенные 31 правка набрали голоса на подтверждение.
Голосование по фракциям:
- Слуга народа - 192;
- ЕС - 0;
- Батькивщина - 2;
- Платформа за жизнь и мир - 18;
- Голос - 16;
- Восстановление - 16;
- За будущее - 12;
- Доверие - 15;
- Внефракционные - 12.
Стоит отметить, что ранее народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале сообщил, что в целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации. Однако Комитетом была учтена только 31-я правка, все остальные находятся в статусе "отклонены".
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация в Украине - изменения в закон о мобилизации
Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины решил, что нормы о демобилизации военных должны быть включены в отдельный законопроект, учитывая ситуацию на фронте и возможные риски. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
В Вооруженных силах Украины рассматривают возможность мобилизации женщин по "израильскому образцу". Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева отметила, что девушек надо готовить к службе в армии с детства, следуя подходу Израиля.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11079, касающийся мобилизации осужденных лиц.
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