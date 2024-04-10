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"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

Юрий Берендий
10 апреля 2024, 14:51
В Раде отмечают, что ко второму чтению из законопроекта заберут нормы относительно рисков по антикоррупции и по тяжким преступлениям.
'За' - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных
Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Ярослав Зализняк

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11079, касающийся мобилизации осужденных лиц. Этот законопроект был ранее рекомендован к принятию соответствующим комитетом Рады. Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале.

"Также за основу принят №11079-1 законопроект о мобилизации осужденных лиц. ЗА - 281", - говорится в сообщении.

Народный депутат указывает, что вопрос о рисках в сфере противодействия коррупции, которые включают решение антикоррупционного комитета, и о тяжелых преступлениях планируют исправить ко второму чтению.

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Кроме этого, в законопроекте предусмотрено, что условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту может быть предоставлено судом в случае, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и соответствует требованиям для этого.

Какие осужденные лица подлежат службе в ВСУ

Председатель комитета Верховной Рады Сергей Ионушас ранее заявил журналистам "РБК-Украина", что мобилизация не охватит всех осужденных граждан.

Он пояснил, что мобилизация будет запрещена для лиц, совершивших преступления против национальной безопасности. Также он подчеркнул, что не будут призываться осужденные за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию, а также за ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - изменения в законопроект о мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 апреля Верховная Рада проголосовала за правительственный законопроект №10379, который предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что комитет подготовил окончательный текст законопроекта о мобилизации к рассмотрению в парламенте на втором чтении.

Кроме этого, из проекта закона о мобилизации было исключено положение о демобилизации. По данным СМИ, инициатором этого исключения был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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