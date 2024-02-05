Мобилизация осужденных: в ВР прокомментировали нюансы новых решений

Согласно проекту нового закона о мобилизации, в Украине хотят мобилизовать осужденных. В правительстве указали на важные детали.

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Мобилизация осужденных в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 ОММБ

Новым инструментом пополнения личного состава ВСУ может стать решение о мобилизации осужденных. Однако такое решение должно быть взвешенным и учесть два важных нюанса. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет РБК-Украина.

Согласно словам Чернева, это тот инструмент, который можно применять. Однако есть нюанс в том, что такая мобилизация должна быть добровольной, а также для нее должны быть командиры, способные к рекрутингу именно данной категории людей.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но, мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация, во-вторых должны быть командиры, которые будут рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", - объясняет Чернев. видео дня

Однако при этом, как говорит депутат, есть командиры, которые самостоятельно проявляют готовность взять осужденных в свои подразделения и также есть осужденные, которые проявляют готовность встать в ряды Сил обороны Украины.

"У меня лично есть запросы от командиров на местах, которые говорят, дайте мне такой ресурс, я знаю, что с ним делать. С другой стороны, есть также обращения от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы защищать Родину. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", - резюмировал Чернев.

Мобилизация в Украине

Напомним, Кабмин во вторник, 30 января, передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Также известно, что обновленный текст проекта о мобилизации хоть и является лучшим вариантом, чем предыдущий, который был отклонен парламентом и отправлен на доработку правительству, все равно вызывает у депутатов ряд вопросов. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Помимо прочего, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продолжении мобилизации и военного положения. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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